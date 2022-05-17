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الرياض - احمد صلاح - حجز تذاكر نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد. تمكن نادي الأهلي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ15 في تاريخه والثالثة على التوالي. وتأهل الأهلي جاء على حساب وفاق سطيف الجزائري بعد فوزه في القاهرة بأربعة أهداف وتعادله في الجزائر بهدفين مقابل هدفين. ليواجه نادي الوداد المغربي في النهائي الذي سيقام في مجمع محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 30 مايو في تمام الساعة التاسعة مساء. حيث تمكن الوداد من العبور إلى النهائي بعد الفوز علي بترو أتليتكو الأنجولي حيث أصبح الوداد أكثر الأندية المغربية التي بلغت نهائي دوري الأبطال برصيد 5 مرات وتقدم على منافسه الرجاء الذي وصل للنهائي في 4 مرات. ولكن لا يزال الرجاء هو النادي المغربي الأكثر تتويجا في دوري الأبطال حيث حققه ثلاث مرات بينما خسر النسخة الوحيدة في عام 2002 ويسعى الوداد لتحقيق لقبه الثالث في النهائي المقبل على حساب النادي الأهلي المصري.

حجز تذاكر نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد قامت شركة تذكرتي بفتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي والرجاء خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 التي ستقام نهاية شهر مايو الحالي، وقررت الشركة فتح باب حجز التذاكر هذا الأسبوع وذلك لإتاحة أكبر قدر من الوقت لمشجعي الأهلي والوداد من حجز واستلام التذاكر قبل موعد المباراة التي ستلعب في استاد مركب محمد الخامس، الجدير بالذكر أن الكاف قرر إتاحة السعة الكاملة للإستاد حيث سيتم إتاحة التذاكر مناصفتا بين الفريقين لأن تلك المباريات تحتاج إلى عدد كبير من الجماهير لمساعدة الفريق في تحقيق اللقب وإعطاء أجواء حماسية للمباراة. أزمة نهائي دوري الأبطال يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا مهما برئاسة محمود الخطيب وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لمناقشة قرارات الكاف خول المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا وكافة الأمور المتعلقة بالأزمة، حيث قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإصدار قرار لعب المباراة في المغرب للعام الثاني على التوالي حيث منح الوداد لعب للمباراة النهائية في أرضه وبين جماهيره على حساب الأهلي.