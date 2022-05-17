نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة نارية بصراع الهبوط.. موعد مباراة الفتح والطائي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الفتح والطائي ، في إطار مباريات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2021 ، وضمن لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير من مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 22 مايو 2022، ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في مدينة الهفوف السعودية، مواجهة قوية وصعبة، تندرج في حساب صراع الهبوط عن الموسم الحالي في دوري محمد بن سلمان المحترفين ، تجمع فريقا الطائي والفتح ، الذي يعد الفوز بها أمرًا لا غنى عنه، وتحديدًا للحواسم.

في السطور التالية نتناول بالتفصيل آخر الأخبار والكواليس بشأن موعد مباراة الفتح والطائي والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في النسخة 46 من دوري المحترفين السعودي ، علاوة على تاريخ مواجهات الفتح والطائي .

مباراة الفتح والطائي

مواجهة جديدة إذن، هي الثانية هذا الموسم، تجمع بين فريقا الطائي والفتح ، تحمل طابعي الإثارة والثأر.

حيث أسفرت مواجهة الذهاب عن فوز صعب ومثير للحتماوي في الدقيقة 94 عن طريق المهاجم الجزائري أمير سعيود.

وهو ما يسعى الضيوف بشدة لتكراره في مواجهة الأحد، للهروب من خطر مؤخرة الجدول.

بينما يأمل النموذجي في تثبيت تواجده ضمن المنطقة الدافئة بوسط جدول الدوري السعودي ، من أجل تأمين مشاركة جديدة في أغلى البطولات بالموسم المقبل.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في الجولة 27 :

نشير إلى أنه، وضمن مباريات اليوم الثاني لمباريات الأسبوع 27 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، تقام مباراة الأهلي وأبها .

والتي تمثل صراعًا قويًا نحو البقاء والدخول في المنطقة الدافئة بوسط الجدول.

جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن تأجيل المباريات المتبقية من الجولة 27 في الدوري السعودي .

يأتي هذا حدادًا على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

نادي الفتح

نستهل تغطيتنا مع نادي الفتح السعودي ، صاحب الأرض والجمهور.