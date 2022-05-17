نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة للتاريخ.. موعد مباراه الهلال والفيحاء نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه الهلال والفيحاء ، يسدل يوم الخميس 19 مايو 2022 الستار على أغلى الكؤوس حيث نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أو بالمسمى القديم نهائي كأس الملك ، حيث يحتضن مساء الخميس، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والتاريخية، والتي تجمع فريقا الفيحاء والهلال ، الطامحين إلى تتويج أول بالنسبة للفريق البرتقالي باللقب، مقابل لقب عاشر للزعيم سيرفعه إلى وصافة أكثر الأندية تتويجًا بلقب الكأس السعودي .

نتناول في السطور القادمة، كل التفاصيل والمستجدات والكواليس بشأن موعد مباراه الهلال والفيحاء والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الموسم 47 من كأس خادم الحرمين ، علاوة على تاريخ مواجهات الهلال والفيحاء .

مباراه الهلال والفيحاء

مواجهة جديدة إذن، تنتظر فريقا الفيحاء والهلال ، هي الثالثة هذا الموسم.

حيث انتهت مواجهتها الذهاب والإياب في الدوري السعودي ، بتعادل سلبي في الأولى، وفوز مثير للبرتقالي في الدور الثاني.

وهاهما الفريقان يجددان الموعد مع مواجهة جديدة، في نهائي كأس الملك السعودي 2022 .

حيث يسعى الفيحاء إلى تتويج أول بـ أغلى الكؤوس .

بينما يطمح الزعيم إلى إحراز لقب محلي ثانٍ هذا الموسم، بعد بطولة كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي .

بعدما اقترب لقب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بشكل كبير، من قلعة اتحاد جدة .

نستعرض فيما يلي ترتيب الأندية السعودية الأكثر تتويجًا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين :

نشير إلى أنه قد تم تأجيل مباريات الدوري السعودي وتحديدًا لقاءات الجولة 27، في الأسبوع الماضي، حدادًا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع زعيم الأندية السعودية، نادي الهلال السعودي .

والذي يطمح إلى العودة إلى منصات التتويج، للمرة العاشرة في تاريخه، على صعيد كأس الملك .