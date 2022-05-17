انت الان تتابع خبر "الصفقة طارت".. صدمة كبيرة لـ جماهير الأهلي بعد ضياع أهم صفقة في الموسم !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي، بأن هناك حالة من الحزن تسيطر على الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة بيتسو موسيماني وذلك بعدما تم إخبارهم بعدم نية نادي فيوتشر التنازل عن خدمات اللاعب محمود مرعي مدافع الفريق، والذي كان موسيماني يمني النفس بالتعاقد معه من أجل ترميم خط الدفاع، ولذا فكانت تلك الصفقة هي الشغل الشاغل لإدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة خاصة مع الغيابات التي ضربت دفاع الفريق وأهمها غياب المدافع الدولي المغربي بدر بانون.

وكان تقارير إعلامية قد أكدت بأن الأهلي قد دخل بالفعل في مفاوضات مع فيوتشر من أجل الحصول على خدمات “محمود مرعي”، بل قدم النادي 13 مليون جنيه من أجل إقناع فيوتشر بالتنازل عن خدمات اللاعب، ولكن العرض قوبل بالرفض من قبل مسؤولي فيوتشر.

ولكن الأهلي لم يكن هو الوحيد المهتم بالحصول على خدمات “محمود مرعي”، فكذلك الزمالك وبيراميدز خاضوا جولات من المفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله في الفترة الأخيرة، ولكن يبدو بأن قرار فيوتشر واحد ولن يتغير ومن الصعب التنازل عن خدمات مدافع الفريق في هذا الموسم.

وفور علم “مسوؤلي الأهلي” بموقف إدارة فيوتشر، قد تم الحديث مع موسيماني حول ما هي الحلول المطروحة لسد العجز الذي يعاني منه الفريق في هذه الفترة، وقد اقتراح المدرب الجنوب أفريقي عدة أسماء من بينها باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي وكذلك أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي.