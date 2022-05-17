نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي الدوري الأوروبي.. موعد مباراة انتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة انتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز ، يسدل الستار يوم الأربعاء 18 مايو 2022 ، على نهائي الدوري الأوروبي 2022/2021 ، والذي سيشهد ميلاد بطلٍ جديدٍ للمسابقة، بنظامها الجديد، حيث يستضيف مساء الأربعاء، ملعب لا كارتوخا (أو ملعب رامون سانشيز بيزخوان) في مدينة إشبيلية الإسبانية، فعاليات القمة الألمانية الاسكتلندية، والتي تجمع فريقا جلاسكو رينجرز وانتراخت فرانكفورت ، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، ولابد بالطبع من بطل واحد للمسابقة الثانية على الصعيد الأندية الأوروبية بعد دوري أبطال أوروبا .

نتناول في السطور القادمة، كل المعلومات والتفاصيل والمستجدات بشأن موعد مباراة انتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في الموسم 51 من الدوري الأوروبي (أو الـ13 بالنظام الجديد بعد تغيير مسمى البطولة من كأس الاتحاد الأوروبي )، وتاريخ المشاركات والإنجازات، علاوة على تاريخ مواجهات انتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز .

مباراة انتراخت فرانكفورت وجلاسكو رينجرز

مواجهة جديدة إذن، هي الثالثة على الصعيد التاريخي بين جلاسيكو رينجرز وانتراخت فرانكفورت .

وهي الأولى على مستوى النهائيات، وفق ما سنبين تفصيلًا في السطور المقبلة.

ويسعى الفريق الألماني إلى تتويج ثانٍ باللقب، بعد فوزه ببطولة في النسخة القديمة.

بينما يأمل الفريق الاسكتلندي العريق في لقب أوروبي جديد على صعيد الدوري الأوروبي.

بعد تتويجه ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1972/1971.

نستعرض فيما يلي ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأوروبي :

نادي انتراخت فرانكفورت

نستهل تغطيتنا مع نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني ، والذي يرجع تأسيسه إلى عام 1899 م.

والذي يحظى تاريخيًا بـ8 ألقاب، بينهم لقب في الدوري الألماني وخمسة ألقاب في كأس ألمانيا .

وهو بالمناسبة يحتل حاليًا المركز الـ11 في ترتيب الدوري الألماني ، الذي حسم البافاري لقبه.