الأهلي يضمن 23 مليون جنيه بعد الصعود لمواجهة الوداد المغربي

انت الان تتابع خبر الأهلي يضمن 23 مليون جنيه بعد الصعود لمواجهة الوداد المغربيوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضمن الأهلي الحصول على مليون وربع المليون دولار، بعد صعوده لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد المغربي.

الأهلي تجاوز عقبة وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بمجموع المباراتين 6-2، ليضرب موعد مع لوداد في النهائي والذي تجاوز عقبة بترو أتلتيكو الانجولي.

موعد مباراة نهائي دوري الأبطال

مباراة الأهلي والوداد المغربي ستقام في المغرب، يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال، لموسم 2021/2022.

جوائز نهائي دوري أبطال أفريقيا

وحسب جوائز بطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، يحصل البطل على 2 مليون وننصف المليون دولار، بينما الوصيف يحصل على مليون وربع المليون دولار، أي ما يساوي 23 مليون جنيه مصري.

وفي أسوأ الظروف وخسر الأهلي المباراة النهائي لدوري الأبطال، فسيحصل على الجائزة المالية للوصيف والبالغة مليون وربع المليون دولار ( حوالي 23 مليون جنيه مصري).

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في أخر نسختين، ويسعى للوصول للقب الحادي عشر في مسيرته بالبطولة.