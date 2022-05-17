فريق اردني يطالب بالـ VAR احتجاجا على التحكيم

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الرياض - احمد صلاح - طالب نادي الوحدات اتحاد الكرة بضرورة الاسراع بتطبيق تقنية “الفار” وذلك لضمان تطبيق مبدأ العدالة بين كافة الأندية، وفند القرارات الظالمة لطاقم الحكام في مواجهته أمام الرمثا، المكون من أحمد فيصل، أحمد مؤنس، محمد الخلف ومراد الزواهرة وغيرها من الأمور ضمنها في خطابه الرسمي.

وخاطب الوحدات اتحاد الكرة رسميا، معترضا على أخطاء الحكام، وأبدى انزعاجه التام من الظلم التحكيمي الذي لحق بفريق الكرة في مباراة الرمثا، التي جرت السبت الماضي، لحساب الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم.

واستذكر الوحدات الظلم الكبير الذي لحق به في الموسم الماضي والذي كان أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى ضياع لقب الدوري.

ومن جهته، يواصل فريق الحسين إربد استمراره بصدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الصريح بنتيجة 2-0.

وشهد ختام الجولة السادسة من الدوري، فوز الحسن إربد على فريق الصريح بنتيجة 2-0، وفوز الفيصلي على الجزيرة 1-0، وتعادل الرمثا والوحدات 1-1، وفوز سحاب على السلط 1-0، وفوز مغير السرحان على شباب الأردن 3-2، وتعادل معان وشباب العقبة بدون أهداف.

ويتصدر الحسين اربد الدوري برصيد 14 نقطة، يليه الفيصلي 12، سحاب 9، الوحدات وشباب العقبة والرمثا وشباب الأردن 7، مغير السرحان والصريح ومعان 6، السلط 4، والجزيرة 2.

وعلى صعيد الهدافين واصل المحترف البرازيلي في فريق شباب الاردن دوغلاس صدارته لقائمة الهدافين برصيد 5 أهداف، يليه المحترف الكولومبي في فريق سحاب كالديرون برصيد 3 أهداف.

وشهدت الجولة السادسة فوزا تاريخيا لفريق مغير السرحان على فريق شباب الأردن بنتيجة 3-2، حيث يعد هذا الفوز هو الأول لفريق مغير السرحان بدوري المحترفين، علما أن الفريق صعد لمصاف أندية المحترفين في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه.

وكشفت الاحصائيات عن تفوق فريق الحسين اربد، الذي اعتبر الاقوى دفاعا والاقوى هجوما في الدوري حتى الان.