انت الان تتابع خبر "مش عايزه".. الأهلي يتخلص من الصفقة الفاشلة بأوامر موسيماني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أبلغ بيتسو موسيماني قراره الأخير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتخلص من الصفقة الفاشلة ورحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي بعدما فشل في تقديم أوراق اعتماده لدة الجماهير والجهاز الفني للمارد الأحمر، وذلك من أجل الاستقرار على قائمة الراحلين عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الأهلي يتخلص من لويس ميكيسوني

ولم يقدم لويس ميكيسوني المردود المنتظر منه كونه لاعب محترف، حيث فشل في إثبات نفسه للجهاز الفني والجماهير، وحجز مكان أساسي في كتيبة بيتسو موسيماني الذي فضل الاعتماد عليه في مباريات الدوري الأخيرة، ولم يشارك في دوري أبطال إفريقيا سوى في دقائق.

وأقحم بيتسو موسيماني الموزمبيقي ميكيسوني في مباراتين ففقط في دوري أبطال إفريقيا بواقع 6 دقائق أمام الهلال السوداني بدور المجموعات، و22 دقيقة أمام وفاق سطيف في ذهاب نصف النهائي، لتكون محصلته من الموسم 28 دقيقة إفريقية قبل الإصابة التي تعرض لها وأنهى على موسمه مع الأحمر.

كشف حساب ميكيسوني مع الأهلي

ولم يسجل أو يصنع ميكيسوني أي هدف خلال الدقائق التي شارك فيها في دوري أبطال إفريقيأ، وكذلك الأمر بلنسبة لكأس العالم للأندية بعدما شارك في دقائق أيضًا من مباراتين مونتيري المكسيكي والهلال السعودي ولم يوقع على أي بصمة.

وفي المقابل، نجح صاحب الـ 26 عامًا في تسجيل ثلاث أهداف وتقديم تمريرة حاسمة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال 12 مشاركة مع الفريق الأول منذ بداية الموسم.