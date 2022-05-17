مواعيد مباريات اليوم محليا ودوليا والقنوات الناقلة

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الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء الموافق 17من مايو 2022، العديد من مباريات ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز و الدوري الإنجليزي ، حيث يحل ليفربول ضيفا على ساوثهامتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب النجم” محمد صلاح” و”فان دايك” عن لقاء ليفربول وساثهامتون بعد الاصابة في لقاء تشيلسي يوم السبت الماضي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعدالتتويج الي الريدز على حساب البلوز ، وذلك بفضل ركلات الترجيح.

ويواجه الجونة خلال الدوري المصري الممتاز، نظيره مصر المقاصة، ويلعب فيوتشر مع الاتحاد السكندري، ويتم استضافة الزمالك الي نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر البطولة.

ونستعرض معكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق ساوثهامتون ضد فريق ليفربول، في تمام الساعة 9 مساء، وسيتم اذاعة المباراة من خلال قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري المصري الممتاز

فريق الجونة ضد فريق مصر المقاصة، في تمام الساعة 4 عصرًا، وتذاع المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس.

فريق فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، في تمام الساعة 6:30 مساءً، وتذاع المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس.

فريق الزمالك ضد طلائع الجيش،في تمام الساعة 9 مساءً، وتذاع المباراة من خلال قناة أون تايم سبورتس.