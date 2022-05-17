انت الان تتابع خبر بدون محمد صلاح – ليفربول يلاقي ساوثهامبتون في مباراة مصيرية بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الذي يلعب له نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح مباراة هامة مساء اليوم أمام نظيره ساوثهامبتون، في إطار الأسبوع السابع والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

ويسعي ليفربول في لاستغلال تعثر منافسه مانشستر سيتي علي لقب بطولة الدوري الإنجليزي، بعدما تعادل مع وست هام يونايتد يوم الأحد الماضي بنتيجة هدفين لكل فريق.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 86 نقطة وبقارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، حيث أنه في حالة فوز الريدز اليوم يصبح الفارق بين الفريقين نقطة وحيدة، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

ويغيب محمد صلاح عن هذه المباراة اليت سوف تقام في التاسعة الإ الربع مساء بسبب الاصابة التي لحقت به في مباراة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.