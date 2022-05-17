نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة المنتخب المصري لمبارياته مع غينيا وأثيوبيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ المنتخب المصري لكرة القدم مشواره إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2023 المزمع أقامتها في ساحل العاج (كوت دي فوار) بمباراتي غينيا و أثيوبيا في المجموعة الرابعة، والتي تضم مالاوي بالإضافة للثلاث منتخبات المذكورة، وتضم قائمة المنتخب المصري عدد من اللاعبين المحترفين اللذين تقرر مشاركتهم في هذا الموسم.

مواعيد المبارتين بين المنتخب المصري واثيوبيا وغينيا

أعلن مدرب منتخب مصر القومي لكرة القدم الكابتن إيهاب جلال القائمة المبدئية للمحترفين لمباراتي غينيا وأثيوبيا المقرر إقامتهم في شهر يونيو القادم، حيث تقرر عقد مباراة الذهاب بين منتخب مصر ومنتخب غينيا يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة علي إستاد القاهرة الدولي في مصر، والمباراة الثانية بين أثيوبيا ومصر ستقام يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022 في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة في أثيوبيا.

قائمة المنتخب المصري

تشمل القائمة عدداً من اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية المختلفة، ونجد في مقدمتهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في خط الهجوم، ومحمود حسن تريزيجيه مهاجم فريق باشاك شهير التركي، ومصطفى محمد مهاجم فريق جلاتا سراي التركي، وعمر مرموش مهاجم نادي شتوتجارت الألماني، وأحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور التركي، ومصطفى فتحي مهاجم فريق التعاون السعودي، وأحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي المعار إلى نادي ألتاي سبور التركي، ومحمد النني لاعب خط الوسط في نادي أرسنال الإنجليزي.

كما يضم المنتخب اللاعب أحمد حمدي صاحب الأربعة وعشرون عاماً لاعب نادي الجونة، والمعار إلى صفوف نادي مونتريال الكندي الذي أعلن ضم اللاعب بشكل نهائي حتى عام 2022 في مركز خط الوسط، والذي ينضم لأول مرة لصفوف المنتخب المصري، ونجد في خط الوسط أيضاً اللاعب سام مرسي صاحب الثلاثون عاماً لاعب نادي إيبسويتش الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولي الإنجليزي، وسبق له اللعب لعدة أندية إنجليزية منها نادي ميدلزبراه ونادي ويجان أتليتيك، وضمت القائمة أيضا اللاعب كريم حافظ ذو الستة وعشرون عاماً في خط الوسط، والذي يلعب لنادي يني مالتيا سبور التركي، والذي إلتحق من قبل بعدة أندية تركية شهيرة مثل باشاك شهير وقاسم باشا.

اعلان انضمام احمد حجازي للمنتخب

هذا وقد أعلن المدير الفني إيهاب جلال في وقت لاحق ضم اللاعب أحمد حجازي مدافع نادي الإتحاد السعودي بعد تيقنه من شفاء الأخير من الإصابة التى لحقت به مؤخراً.