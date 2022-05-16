منصة مكاني makani رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك 2022

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء إلكترونيًا عبر منصة مكاني makani بنهائي كأس الملك 2022 تلك المباراة المرتقبة من عشاق الساحرة المستديرة والتي تم تأجيلها من يوم الأحد الماضي حدادًا على روح فقيد الأمة العربية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443، وستقام المباراة في مدينة جدة على أرض ملعب الجوهرة بمشيئة الله في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، والجدير بالعلم أن المباراة المرتقبة ستتم بحضور معالي وزير الشباب والرياضة عبد العزيز بن تركي آل سعود، وبحضور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان.

منصة مكاني رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء كأس الملك 2022

إضافة لما سبق لراغبي الاستمتاع بمشاهدة وحضور مباراة الهلال والفيحاء لايف حجز التذاكر عبر منصة مكاني بالخطوات التالية:

أولًا الدخول على منصة مكاني الرسمية الإلكترونية.

يلي ذلك قم بندوين كلمة المرور الخاصة بك والبريد الإلكتروني.

كذلك القيام بالدخول على أيقونة شراء التذاكر.

ستنتقل إلى خانة نوع التذكرة والفئة اختلا الفئة الراغب في شراءها ومكان المقعد.

في النهاية قم بسداد قيمة التذكرة من خلال الموقع وانتظر رسالة بتأكيد نجاح عملية الشراء.

شروط حضور مباراة الهلال والفيحاء كأس الملك 2022

وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وضع القائمين على تنظيم ولعب المباريات عدة شروط واجب اتباعها للحضور نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا شرط تلقي الثلاث جرعات من لقاح فيروس كورونا واثبات ذلك من خلال تطبيق توكلنا.

واثبات ذلك من خلال شرط ألا يكون عمر الحضور أقل من 12عام.

عدم حضور أطعمة ومشروبات أثناء الحضور، وفي حال طلب من الحضور مغادرة الاستاد يتم التنفيذ فورًا.

في الختام وجب التنويه أنه تم تقليص وتقليل أعداد الحضور للحماية من تفشي فيروس أوميكرون.

أسعار تذاكر حضور مباريات كأس الملك 2022

ووفق أماكن الجلوس والفئة المختارة يتم تحديد سعر التذاكر كالتالي: