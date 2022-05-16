انت الان تتابع خبر "مش همشي".. حارس مرمي الزمالك يرفض الرحيل عن القلعة البيضاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تنتظر جماهير الفارس الأبيض موقف حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم محمد عواد مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبل نهاية الموسم الحالي، خاصة قلة مشاركته مع الفريق في الفترة الماضية وتفضيل جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك محمد أبو جبل عنه ومشاركته في المباريات بصورة أساسية، وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن محمد عواد حارس مرمي الزمالك رفض بشكل قاطع فكره الرحيل عن القلعه البيضاء خلال الفتره القادمة.

ووضح سيف زاهر في برنامجه علي قناه اون اسبورت، أن تم عقد جلسة بين محمد عواد وامير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأكد عواد من خلال الجلسة انه متمسك بالبقاء مع الفريق رافضا فكره الاعاره إلي أحد انديه الخليج مشيرا الي رغبته الاكيده في حراسه مرمي الزمالك والحصول علي فرصته الكامله، وقد ابدي فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موافقته علي هذا الامر طالبا من اللاعب الصبر والتدريب بقوه حتي يعود لحراسه مرمي الفريق، في ظل عدم اتفاق بين نادي الزمالك ومحمد أبو جبل علي التجديد حتي الآن.

موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته، حيث يستضيف فريق طلائع الجيش في مباراة صعبة علي ارض ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر، أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء بحثًا عن الفوز و الحصول على نقاط المباراة، بعد الخسارة الاخيرة علي يد فريق انبي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.