"قبل النهائي الذي ينتظره الجميع" .. ليفربول يوضح موقف إصابة صلاح وفان دايك من منعهم لعب نهائي الأبطال

انت الان تتابع خبر "قبل النهائي الذي ينتظره الجميع" .. ليفربول يوضح موقف إصابة صلاح وفان دايك من منعهم لعب نهائي الأبطالوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قبل النهائي الذي ينتظره الجميع ، تعيش جماهير ليفربول الانجليزي في جميع أنحاء العالم حالة من الذعر والخوف بعد إصابة ، نجم الفريق ومنتخبنا الوطني محمد صلاح والهولندي فيرجل فان دايك الذين خرجوا مصابين أثناء لعبهم المباراة أمام فريق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وخرج محمد صلاح في شوط المباراة الأول و التي أقيمت السبت الماصي علي ملعب ويمبلي ” الإستاد الوطني لإنجلترا” ، وبعدها تمت إصابة اللاعب و قائد دفاع الفريق الإنجليزي فيرجل فان دايك، في مشهدين مرعبين قبل أسبوعين فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ريال مدريد .

وقال الموقع الرسمي لفريق ليفربول “أنفيلد ووتش” المختص بالـ”ريدز”، أكد أن فريق ليفربول متأكد من تفادي محمد صلاح وفيرجل فان ديك إصابات خطيرة خلال مباراة تشيلسي وذلك بعد خروجهما مصابين بعد المباراة السبت الماضي ، حيث خرج محمد صلاح بسبب آلام في العضلة الضامة ، وقال الموقع أنه في حالة استمرار ٱلام اللاعب سوف يتم عرضه علي إجراء الفحوصات الطبية ، وقالت الاجتهادات الصحفيه أنه من المتوقع أن يتم اراحتهم في مباراة ساوثهامبتون مساء غد الثلاثاء ، وسيواجه فريق ليفربول خصمه فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 13 يوماً من الان.