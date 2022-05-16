انت الان تتابع خبر لتدعيم الهجوم .. الأهلي يفاضل بين 4 لاعبين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يفاضل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بين 4 لاعبين من العيار الثقيل لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل، حيث يرغب الفريق الأحمر في التعاقد مع أحدهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل، في إطار خطة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، من أجل تدعيم الصفوف استعدادا ً للموسم الكروي الجديد الذي ينافس خلاله على الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن طاولة اجتماعات الفريق الأحمر مطروح عليها أربعة مهاجمين من العيار الثقيل، وذلك من أجل إختيار اللاعب المناسب لطريقة الفريق، والذي يضيف لخط الهجوم في الفترة المقبلة بعد تراجع مستواى بعض اللاعبين، وعدم ظهورهم بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير أن من ضمن الأسماء المطروحة والتي يضع النادي الأهلي عينه عليها، هو مهاجم نادي إنبي جون ايبوكا حيث تدرس لجنة التخطيط بالنادي مدى إمكانية التعاقد معه وذلك على حساب لويس ميكيسوني الذي من المفترض أن يتم اعاراته الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن بجانب الاسماء المطروحة اللاعب الشاب أحمد عاطف ومهاجم أجنبي آخر، إلا أن صفقة اللاعب المصري تعد معقدة بعض الشئ، حيث أفادت تقارير أن ناديه الحالي فيوتشر وقع معه لمدة 4 مواسم مقبلة مما يجعل الأمور صعبة أمام المارد الأحمر.

الأهلي

وينتظر النادي الأهلي مباراة هامة أمام فريق الوداد، وذلك يوم الاثنين 30 من شهر مايو الجاري، في إطار نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.