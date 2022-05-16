انت الان تتابع خبر "كارثة قبل النهائي".. أزمة أخري داخل النادي الأهلي بسبب الإتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تلقى النادي الأهلي اليوم، خطابًا من المنتخب التونسي، والمنتخب المالي، والمنتخب الموزمبيقي، لاستدعاء علي معلول، واليو ديانج، ولويس ميكسوني، لاعبي الأهلي للانضمام لمنتخبي بلادهم قبل بدء الأجندة الدولية يوم 30 مايو الجاري، ويعادل في هذا في الوقت في نفس موعد إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في 30 من الشهر الجاري، مع العلم ان بعثة الأهلي قد عادت صباح اليوم من الجزائر بعد خوض مساء أمس مباراة وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر عشاق الساحره المستديرة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022 بفارغ الصبر، حيث يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربى، في العرس الختامي لأغلى مسابقات القارة السمراء، في الثلاثين من مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء المرتقب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

ويستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباريات الدوري المصري الممتاز، عندما يحل ضيفا على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، ضد فريق البنك الأهلي مساء يوم الأربعاء القادم والموافق 18 من مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، ويسعي النادي الأهلي في تحقيق الفوز بعد التعادل المخيب للامال ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.