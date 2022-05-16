انت الان تتابع خبر صحيغة التايمز البريطانية ..تم حسم الموقف النهائي من مشاركة محمد صلاح في منافسات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - محمد صلاح هو أحد اللاعبين الشباب المعروفين على مستوى العالم وهو يحظى بشهرة كبير على الصعيدين المحلي والدولي ويحبه ملايين الأشخاص حول العالم لذلك نجد أن دائما يبحث محبيه عن اخباره بشكل دائم وصباح اليوم الاثنين أعلنت أحدى الصحف الإنجليزية الشهيرة عن الموقف النهائي من مشاركة كلا من النجم محمد صلاح وصاحبه فيرجيل فان دايك في آخر مباراتين لفريق ليفربول والتي سوف تكون ضد ساوثهامبتون وولفرهامبتون وهذا المباراة تأتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

اخر اخبار محمد صلاح اليوم

بالبحث عن آخر أخبار اللاعب محمد صلاح أعلنت صحيفة التايمز العالمية اليوم صراحة أن نجم ليفربول محمد صلاح ونظيره فيرجل فان دايك سوف يتغيبان للأسف عن مباراة ساوثهامبتون والتي من المقرر أن تكون غدا الثلاثاء السابع عشر من مايو 2022 وصرحت التايمز أن هدف كلوب المدير الفني لنادي ليفربول من غياب صلاح و فيرجيل فان دايك هو الحفاظ عليهم سالمين استعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا حيث أنهم الآن ما زالوا في فترة علاج من الإصابة التي مروا بها وأضافت التايمز أنه إلى الآن لم يتم حسم موقفهم بخصوص المشاركة في المباراة الختامية من الدوري ضد وولفرهامبتون الأسبوع المقبل لكن كل شيء جائز ربما على آخر توقيت يشاركوا.

وجدير بالذكر أن صلاح و فيرجيل فان دايك قد أصيبوا مؤخرا في مباراة كان يخوضها نادي ليفربول ضد تشيلسي بالتحديد يوم السبت الماضي والتي كانت ضمن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي حيث انتهت المباراة فعليا بفوز فريق ليفربول بركلات الترجيح، 6-5، وذلك بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.