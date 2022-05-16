انت الان تتابع خبر مؤقتة الفيصلي: لم نخضع لضغوط بأي قرار لمصلحة النادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أكدت الهيئة المؤقتة للنادي الفيصلي في بيان رسمي الاثنين، تمسكها بالثوابت الرئيسة للخطوط العريضة للمهام التي كلفت بها انطلاقا من مكانة وقيمة النادي الذي يعد مؤسسة وطنية شامخة.

وقال الفيصلي:"إذ تجدد الهيئة اعتزازها بهذه المهمة الوطنية، فإنها تؤكد أن توفير كل متطلبات النجاح لمسيرة الفريق نحو منصات التتويج، كما هو موقعه الطبيعي، يمثل الأولوية الرئيسة لعمل الهيئة إلى جانب تعزيز الاهتمام بقطاع الفئات العمرية وبما يتماشى وتطلعات وطموحات الجماهير الوفية، سياج النادي ومصدر عزته".

وجاء في البيان "واستنادا إلى ما سبق، فإن الهيئة ووفق العمل المؤسسي تدرك أن التفاصيل الخاصة بشؤون الفريق الأول، وتعزيز الكوادر الفنية والإدارية هي ضمن الصلاحيات الكاملة للمدير الفني ووفق تصوراته التي تخدم مسيرة الفريق، وعليه فإن الهيئة لم ولن تخضع لأي ضغوط بأي قرار تترسخ به القناعة أنه في مصلحة النادي وفرقه، مع التأكيد على الانفتاح على كل وجهات النظر والطروحات التي تصب في خانة المصلحة والفائدة لهذا الصرح الكبير".

وبحسب البيان “تعيد الهيئة تأكيدها على بذل كل الجهود لإنجاز كل متطلبات العملية الانتخابية التي ستفرز مجلس إدارة جديد للنادي ووفق الإجراءات القانونية والرسمية، وانطلاقا من شعار الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ذلك أن المهمة والغاية تنحصر فقط بمصلحة النادي وتعزيز مسيرته، وهذا ما تتعهد به الهيئة التي ستبذل كل جهد لإنجاز كل المهام المسندة إليها بإخلاص وبتشاركية ودعم والتفاف أسرة النادي كافة”.