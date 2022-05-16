5 ميداليات للأردن في ختام بطولة البحر المتوسط للمبارزة

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الرياض - احمد صلاح - حصد المنتخب الوطني للمبارزة، 5 ميداليات، مساء الأحد، في ختام مشاركته ببطولة البحر المتوسط للمبارزة والتي استضافها الاتحاد الأردني للعبة على مدار الأيام الثلاث الماضية في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية وبمشاركة 203 لاعبين ولاعبات مثلوا 13 دولة وهي : إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وتركيا واليونان والجزائر والعراق ولبنان وسورية وفلسطين وعمان واليمن إضافةً إلى الأردن.

وأقيمت اليوم الأحد منافسات فئة تحت 15 عاماً، حيث توج اللاعب براء الأشقر بفضية سلاح السابر فيما أحرزت اللاعبة تانيا عواد برونزية سلاح الإيبيه.

كما توجت اللاعبة جنا عابدين ببرونزية سلاح الإيبيه وأحرزت اللاعبة ليمار الزمر برونزية سلاح السابر، فيما أحرز منتخب الشباب والمكون من اللاعبين اياد عودة وقصي حبوب وعبدالله الطحلة وأسامة البلوي برونزية الفرق.

وكان اللاعب عبدالله الطحلة قد توج يوم أمس بفضية سلاح السابر لفئة تحت 20 عاماً ليُنهي المنتخب الوطني مشاركته في البطولة برصيد 6 ميداليات من بينها فضيتان و4 برونزيات.