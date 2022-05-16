نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد هدية محرز لصلاح تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة زَفَّت الجولة السابعة والثلاثون، وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي نتيجة مفرحة لأنصار فريق ليفربول حتى الأن، حيث تعادل نادي مانشستر سيتي مع نادي ويستهام يونايتد بنتيجة هدفين لكل منهما، مما تسبب في تعزيز فرص نادي ليفربول في الجولة الأخيرة للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز للعام 2022.

نتائج الجولة السابعة والثلاثون حتى الأن في الدوري الانجليزي

يرفض الدوري الإنجليزي التخلي عن الإثارة حتى آخر نفس، حيث تأجل الحسم للجولة الأخيرة بعد تعادل مانشستر سيتي أمام ويستهام يونايتد، وإعادة الأمل لفريق ليفربول للفوز باللقب مع فارق أربع نقاط، مع وجود مباراة لفريق ليفربول في نفس الجولة يوم الثلاثاء، وفي حالة الفوز بها سيتقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تفوق مانشيستر سيتى على ليفربول بفارق الأهداف، حيث يتقدم مانشستر سيتي بفارق 7 أهداف في انتظار مباراة ليفربول لتقليص فارق الأهداف أيضا.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجولة الأخيرة والحاسمة

وعلى جانب آخر من الصراع على القمة يوجد صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث عزز فريق توتنهام الذي ينافس نادي أرسنال على المقعد الرابع فرصته في التأهل، وفي إنتظار نتيجة نادى الأرسنال في هذه الجولة ونادي تشيلسي المنافسين المحتملين على هذه المقاعد.

أما مقعدي الدوري الأوروبي فيتنافس عليهم مانشستر يونايتد وويستهام بالإضافة للفريق الذي لن يظفر بأحد مقاعد دوري الأبطال الأربعة.

نأتي إلى شبح الهبوط الذي إنقضَّ بالفعل على واتفورد، ونورويتش سيتي ويطارد كلاً من بيرنيلي، وليدز يونايتد، وإيفرتون لينقض على أحدهم ليكمل الثلاث فرق التي ستكون ضحاياه للهبوط هذا الموسم.

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