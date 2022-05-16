نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء نهائي كاس خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء نهائي كاس الملك 2022 بعد أعلان الاتحاد السعودي عن موعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كاس الملك ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة بمدينة جدة لتحديد الفائز بلقب كاس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022 ويسعى فريق الهلال إلى زيادة انتصاراته بتحقيق الفوز والاستعداد للمباراة في الدوري السعودي بمعنويات عالية عالية في حين يريد فريق الفيحاء أيضا تحقيق أول فوز له في احدي بطولات هذا الموسم ومن هنا يبحث العديد من عشاق كرة القدم على رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كاس الملك 2022.

طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والفيحاء كاس خادم 2022

سيتم طرح مباراة الهلال والفيحاء يوم الاثنين عبر تطبيق مكاني الرسمي makani.com.sa/Pages/Home.aspx حيث لا توجد أي طريقة اخرى لشراء التذاكر ألا من خلال هذا الموقع.

قم بالدخول على رابط منصة مكاني الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول إلى الموقع:

ادخل اسم المستخدم. كلمة المرور. قم بالنقر على مربع الفعاليات المتاحة الآن من الصفحة الرئيسية. ثم قم باختيار التذاكر ورقم مقعدك. الخطوة التالية قم بالدفع أون لاين لإتمام شراء التذكرة. ثم أقوم بطباعة التذكرة.

أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء

حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن تذاكر مباراة الهلال والفيحاء ولم تطرح المنصة التذاكر للشراء ولكن يتوقع أن يتم بفتح باب الحجز من الغدو سوف يتم تحديد قيمة موحدة من اجل حضور المباراة من جماهير الفريقين ومن المتوقع طرح تذاكر اللقاء التي ستتراوح أسعارها من 20 ريال إلى 300 ريال.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في كاس الملك

الاتحاد السعودي لكره القدم أعلن عن موعد مباراة نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء وقد اصدر الاتحاد أعلان رسمي أعلن فيه أن المباراة ستقام يوم الخميس المقبل 19 مايو حيث يحتضن ملعب الجوهرة المشعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة وسوف تنطلق بداية المباراة الساعة 9:00 مساءا بتوقيت السعودية الساعة 8:00 بتوقيت مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي على موقع تويتر حضور الأمير محمد بن سلمان مباراة الهلال والفيحاء في كاس خادم الشريفين.

وقد تأهل فريق الهلال إلى كاس الملك بعد أن تغلبه على منافسه الرائد بهدفين والنصر بهدفين لهدف بينما لعب الهلال مع الشباب في نصف نهائي كاس الملك وفاز عليه بهدفين لهدف أما الفيحاء قد وصل للنهائي بعد فوزه على أبها بأربعة أهداف والفوز على الباطن بهدفين لهدف في حين تأهل للنهائي بعد تغلبه على الاتحاد بهدف لا شيء.