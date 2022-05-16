انت الان تتابع خبر "هل تحدث المعجزة؟".. أسطورة الأهلي يفحر مفاجأة حول عودة رمضان صبحي إلى النادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجر أحد أساطير النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما قال بأنه يتوقع عودة رمضان صبحي إلى صفوف النادي الأهلي من جديد خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا بأن موقف رمضان صبحي يختلف تمامًا عن باقي اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الأهلي وانتقلوا إلى منافسين مباشرين، حيث إن اللاعب لم يكن في الأهلي من الأساس بل كان معارًا لصفوف القلعة الحمراء وعقده كان مع فريقه الإنجليزي.

وأوضح الكابتن “إكرامي الشحات” في تصريحاته بأن رمضان صبحي بكل تأكيد واحد من أبناء النادي الأهلي وعودته لصفوف الأهلي من جديد أمر وارد للغاية وغير مستبعد كما يعتقد البعض.

وأشار الكابتن إكرامي في رده على سؤال بخصوص انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك، وقال: “في الحقيقة، هذا قراره ولا أحد يملك أن يفرض رأيه عليه، ولكني متأكد من إن هذا الأمر لن يحدث، مستحيل أن يلعب رمضان صبحي في الزمالك، هو واحد من أبناء الأهلي ومن مشجعي النادي ولا يمكنه بأن يتواجد في الغريم التقليدي”.

الجدير بالذكر بأن رمضان صبحي كان قد أثار ضجة كبيرة بعدما رحل عن صفوف الأهلي وانتقل نحو نادي بيراميدز، ودخلت جماهير الأهلي معه في خلافات كبيرة ووصل الأمر إلى السباب في المدرجات، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يتحدث أكثر من مرة على كونه أصبح لا يهتم بما يقال عليه من قبل جماهير النادي الأهلي في هذه الفترة ويركز فقط على مشواره مع الفريق السماوي.