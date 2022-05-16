"هنا" رابط للاستعلام عن الدعم التكميلي تكافل الأردن 3 خطوات سهلة وسريعة 2022

انت الان تتابع خبر "الأهلي عاوز حقه بس".. نجم الزمالك السابق ينتقد تصريحات مدرب الوداد والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينتظر عشاق الساحره المستديرة مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2022 ، حيث يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربى، في العرس الختامي لأغلى مسابقات القارة السمراء ، في الثلاثين من مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء المرتقب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

صرح الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، عبر برنامجه الريمونتادا، على قناة المحور، أنه لم يعجبه تصريحات وليد الركراكي، مدرب الوداد المغربي، التي كان يحاول فيها شحن الجماهير المغربية مثلما كما حدث في مباراة مصر والسنغال، وهو مدرب كبير، لكن تصريحاته لم تكن في محلها علي الاطلاق، ولأن هناك الكثير من الجماهير تستمع إلى تصريحاته، ووضح ميدو ان الاهلي يحافظ فقط علي حقوقه والدليل موافقته علي خوض المباراة في أي ملعب وناشد ميدو المدرب الفني بعدم الشحن قبل المباراه لانها في النهايه كره قدم.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي

ويلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربى في، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في الثلاثين من مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف اللقاء المرتقب على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، وتأهل الأهلي إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمجموع مباراتي الذهاب والاياب بسداسية مقابل هدفين لصالح الفريق المصري، وكان الوداد قد تأهل للنهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو الأنجولي في نصف النهائي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.