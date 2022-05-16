نهائي كاس الملك 2022 بين الهلال والفيحاء و موعد المباراة والقنوات الناقلة

موعد نهائي طرفي نهائي كاس الملك 2022 بين الهلال والفيحاء بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين أقوي بطولات المملكة حيث تعد ثاني أكبر بطولة في كرة القدم بالسعودية بعد دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تعد ذات أهمية كبرى فمن يحقق الفوز بها يعد الأقوى أي القوة الثانية على صعيد الساحر المستديرة في السعودية لذلك ينتظر الكثير من محبي ومشجعي كرة القدم في المملكة المباراة النهائية التي تجمع بين الفريقين الهلال والفيحاء في الموسم الحالي كما تقرر تأجيل جميع مباريات الأسبوع السابع والعشرون من بطولة الدوري السعودي وهذا بعد خبر وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة رحمه الله وقد اعلن الحداد العام في المملكة السعودية لمدة ثلاثة أيام في الوقت ذاته ولم يكن من المتوقع أن يتم تحديد موعد مباراة نهائي كاس الملك بين الهلال والفيحاء في ظل اشتغال جميع الأندية بالدوري وبما في ذلك الهلال الذي يطمح في تقليص الفارق النقطي مع الاتحاد سوف نستعرض معكم من خلال هذا التقرير كل التفاصيل الخاصة بالمباراة من موعدها والقنوات التي سنتقوم بنقلها.

موعد مباراة الهلال والفيحاء كاس الملك

أعلنت وكالة الأنباء السعودية عن حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمباراة النهائي سوف تقام على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجده مباراة قوية بين الفريقين الهلال والفيحاء في نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين 2022 هذه المرة السادسة التي يقام فيها نهائي كاس الملك في ملعب مدينه الملك عبد الله الرياضية حيث أقيم نهائيات 2014 و2015 و2016 و2017 و2018 على ارضه منذ الافتتاح وفي 1 مايو 2014 وتقرر موعد مباراة الهلال والفيحاء نهائي كاس الملك هو يوم الخميس 19 مايو 2022 حيث تنطلق بداية صفارة الحكم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية والساعة 20:00 بتوقيت مصر.

إليكم فيديو ملخص مباراة الهلال والفيحاء الأخيرة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء كاس الملك

كما هو المعتاد سوف تذاع على شاشات قنوات SSC السعودية التي ما زالت تملك الحقوق الحصرية لنقل المواجهات السعودية وذلك جعلها من ابرز القنوات الرياضية في المنطقة العربية خلال الفترة الأخيرة مباريات بينما أعلنت قنا m Ksasports 1 إذاعتها لنهائي مباراة كاس الملك.

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يطمع فريق الهلال بقيادة رامون دياز في تحقيق اللقب التاسع له بالمسابقة بينما يخوض اللعب فريق الفيحاء في نهائي كاس الملك للمرة الأولي للبحث عن لقب تاريخي طريق الفيحاء كان قد فاز على الهلال في المباراة التي قد جمعتهما في الدوري السعودي بهدف دون أحراز هدف من الفيحاء فهل يحقق لقبه الأول ويفوز بكاس الملك.