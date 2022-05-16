جبنالكم موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

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الرياض - احمد صلاح - يسعى الزمالك إلي مصالحة جماهيره عند مواجهة طلائع الجيش الغد 17 مايو 2022، وذلك للتعويض عن الخسارة أمام إنبي في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز، بهدفنين نظيفين أثناء اللقاء المقام بينهما على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز 2021-2022 الثلاثاء القادم ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز الي الموسم الكروي 2021-2022.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة التاسعة وذلك بتوقيت القاهرة وافي تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

الزمالك وبيراميدز

يتصدر الزمالك الي جدول المسابقة برصيد يبلغ 41 نقطة يليه فريق بيراميدز برصيد يبلغ 38 نطقة ويحل الأهلي برصيد 33 نقطة وينقصه 4 مباريات و تم تأجيلهم نتيجة بطولة دوري أبطال أفريقيا والخوض الي اللقاء الهام والقوي أمام وفاق سطيف الجزائر يوم السبت 14من مايو 2022 في جولة الإياب.

غياب طارق حامد

وكشف الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك، عن غياب لاعب الوسط “طارق حامد”في مباراة طلائع الجيش القادمة في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 نتيجة الإيقاف.

وأكد المدير الفني البرتغالي” جوسفالدو فيريرا” من خلال تصريحات بعد المباراة أن طارق حامد حصل على البطاقة الصفراء الثالثة بمباراة إنبي حتي يغيب عن اللقاء القادم. ويستعد الزمالك الي لقاء الطلائع يوم الثلاثاء القادم خلال الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري في استاد القاهرة الدولي.