جون إيبوكا يُشعل صراع الأهلي والزمالك في الميركاتو

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الرياض - احمد صلاح - جون إيبوكا المهاجم النيجيري في صفوف فريق إنبي، فرض إسمه بقوة قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تألقه في الدوري الممتاز هذا الموسم مع الفريق إنبي.

إيبوكا سجل 7 أهداف وقدم تمريريتين حاسمتين في 17 مباراة خاضها بقميص العملاق البترولي، ليدخل حسابات الأهلي والزمالك من أجل ضمه خلال الميركاتو المقبل.

جون إيبوكا المهاجم النيجيري في صفوف فريق إنبي، فرض إسمه بقوة قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية المقبل، بعد تألقه في الدوري الممتاز هذا الموسم مع الفريق إنبي.

إيبوكا سجل 7 أهداف وقدم تمريريتين حاسمتين في 17 مباراة خاضها بقميص العملاق البترولي، ليدخل حسابات الأهلي والزمالك من أجل ضمه خلال الميركاتو المقبل.

جون إيبوكا مهاجم إنبي تحت أعين الأهلي والزمالك

الزمالك بدأ في مفاوضة المهاجم النيجيري من أجل ضمه خلال الميركاتو المقبل، بعد أن تم رفع منع القيد عن القلعة البيضاء والذي استمر لفترتي قيد.

كما كشفت مصادر مقربة من جون إيبوكا، عن تواصل الأهلي مع اللاعب النيجيري ووضعه تحت المنظار من قبل الجهاز الفني الأهلاوي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لبحث إمكانية ضمه في الصيف المقبل، وهو ما رحب به اللاعب.

وكان إيبوكا قد قاد فريقه إنبي للفوز في الجولة الماضية على الزمالك بهدفين دون رد، بعد أن سجل هدف فريقه الثاني من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.