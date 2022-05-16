انت الان تتابع خبر ترتيب الدوري المصري كامل.. الإسماعيلي يخرج من القاع بهدفين اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام فريق الإسماعيلي بالخروج من قاع جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك بعدما انتصر على التوالي في المسابقة، وفاز الإسماعيلي على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدفين دون مقابل اليوم الأحد، وذلك في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري المصري.

أهداف سجلتها الفرق في الدوري

وكانت بداية أهداف فريق الإسماعيلي جاءت من خلال باهر المحمدي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر، وذلك قبل أن يضيف عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76.

وبذلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده لـ 17 نقطة وهو يحتل بها المركز السادس عشر داخل جدول الدوري المصري وهو من المراكز التي تهبط بصاحبها، وتساوي أيضاً الأصفر مع فريقي المقاولون العرب والجونة صاحبي المركزين الرابع عشر والخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ولكنه تخلف عنهما بفارق الأهداف.

مكانه سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

وأما عن سيراميكا كليوباترا فهو رصيده قد تجمد عند 21 نقطة، وبذلك فهو مهدد بفقدان المركز الـ 10 في جدول ترتيب الدوري المصري، وأما في المباراة الأخرى فتعادل المقاولون العرب أمام ضيفيه في إنبي بهدفين مقابل هدفين، وذلك على ملعب عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.

ترتيب الدوري المصري كامل

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 38 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- سموحة 30 نقطة

5- فيوتشر 28 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- البنك الأهلي 24 نقطة

8- إنبي 23 نقطة

9- طلائع الجيش 23 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- غزل المحلة 21 نقطة

12- المصري 20 نقطة

13- الاتحاد السكندري 19 نقطة

14- المقاولون العرب 17 نقطة

15- الجونة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17-إيسترن كومباني 11 نقطة

18- مصر للمقاصة 10 نقاط