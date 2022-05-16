انت الان تتابع خبر اخبار الزمالك اليوم.. انهاء التعاقد مع مهند لاشين وحصوله على المقدم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام نجم فريق الزمالك السابق أحمد دويدار، بالكشف أن مسئولي القلعة البيضاء نجحوا في أن ينهوا التعاقد مع اللاعب مهند لاشين لاعب وسط في فريق طلائع الجيش، وهذا بغرض تدعيم الصفوف داخل الميركاتو الصيفي القادم استعداداً إلى الموسم الجديد.

اخبار الزمالك اليوم

ودون دويدار من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً “قلت قبل كدة إن مهند لاشين في نادي الزمالك بالفعل تمت مهند لاشين في نادي الزمالك الموسم القادم واللاعب تسلم مقدم تعاقد وإضافة مميزة جدا للنادى الملكي فى وسط الملعب المدافع.. مجهود كبيير من أمير مرتضي لجلب صفقات مميزة الموسم القادم حوالي من 13 إلى 15 لاعباً”.

لاشين أبلغ ناديه أن الموسم الحالي هو الأخير

وحرص لاشين لاعب الوسط الدولي في وقت سابق على إبلاغ إدارة ناديه بأن الموسم الحالي سوف يكون الأخير له مع الطلائع، لأنه يريد أن يغير أهدافه ووجهته المستقبلية واللعب في واحد من الأندية الجماهيرية وهو ما رحبت به كثيراً إدارة النادي، والتأكيد على أنها لم تقف أمام مستقبل أي لاعب، وبشرط وجود الفريق في ترتيب يليق باسمه أثناء الموسم الجاري وأن لا يكرر ما حدث في الموسم الفائت.

عودة أسامة فيصل لصفوف الفريق

ومن اتجاه أخر أكد مسئولو الزمالك أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بعودته، إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي وبعد انتهاء فترة إعارته مع فريقه الحالي.