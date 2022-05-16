انت الان تتابع خبر تصريحات محمد النني اليوم: أنا أؤمن بنفسي وأقوم بتأدية عملي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، بالتأكيد على أنه واثق من تأهل فريقة لدوري أبطال أوروبا العام القادم، وأشار أيضاً إلى أن الجانرز سوف يقاتلون بغرض ذلك.

تصريحات محمد النني اليوم

وتحدث محمد النني في تصريحات اليوم من خلال شبكة “سكاي سبورتس”، قائلاً “مباراة يوم الخميس انتهت، كل تركيزنا على مباراة يوم الاثنين وسنحاول الفوز بها، نحن نركز على ذلك الأمر بنسبة 100%، سوف يكون الأمر صعباً بالطبع”.

وتابع قائلاً “نحن فريق قوي، وأي منافس في الدوري الإنجليزي قوي أيضاً، لن يختلف الأمر لأن جميع الفرق جيدة، مباراة يوم الخميس لن تغير شيء، لا يزال أمامنا مباراتين، وإذا فزنا بهما سوف نتواجد في المراكز الأربعة الأولى، ولن نعتمد على نتائج أي فريق أخر”.

النني يؤكد أنه يقوم بتأديه عمله

واستمر النني قائلاً “أنا أؤمن بنفسي وأقوم بتأدية عملي، وأدع ميكيل أرتيتا يقوم بعمله أيضاً واحترم قراراته، هو يقوم بفعل الأشياء الصحيحة للفريق، وهذا ما أؤمن به”.

وأردف قائلاً “كان توماس بارتي وجرانيت تشاكا يلعبان ويقدمان أداءً جيدًا حقًا، ولم يكن هناك أي شيء يمكن شرحه كما فهمت، لقد علمت فقط أنني يجب أن أكون جاهزًا، نعمل كفريق وفي كرة القدم يمكن أن يتغير كل شيء في ثانية واحدة”.

تأكيد النني على أن الأرسنال يريده

وقال “عندما تلعب فجأة ويمكن للجماهير رؤيتك، وعندما تشعر أنك تلعب بشكل جيد، وعندما تفوز فإنك تشعر بهذا التغيير، أنا فخور حقًا عندما أسمع شيئًا جيدًا عني، ويرون مدى صعوبة العمل في هذا النادي، لقد قلت من قبل، إذا كان آرسنال يريدني، فهو فريقي وعائلتي، لكن هذا ليس قراري، لابد أن انتظرهم ليقولوا: “مو، نحن نريدك”.

واختتم قائلاً “منذ اليوم الأول الذي أتيت فيه إلى هنا، شعرت وكأنني ضمن عائلتي، نحن نعمل بهذه الطريقة حقًا، إنه نادٍ جميل”، وأما عن تأهل دوري أبطال أوروبا قال “بالطبع أنا واثق، لا يزال الأمر في أيدينا، ليس في سيطرة شخص آخر، كل شيء متروك لنا، وبالطبع سنقاتل من أجله”.