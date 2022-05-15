توتنهام يهزم بيرنلي ويصعد إلى المركز الرابع مؤقتًا
حافظ فريق توتنهام على فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما تغلب على بيرنلي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه هاري كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.
ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع، المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بشكل مؤقت، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أرسنال مع نيوكاسل يوم الاثنين.
في المقابل توقف رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السابع عشر وبات مهددا بالدخول للمنطقة المهددة بالهبوط في حال فوز ليدز على برايتون في المباراة التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
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