الان ŇÔŴ LIVE.. بث مباشر اهلي طرابلس واورلاندو بيراتس يلا شوت Yalla live|| مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس واورلاندو بيراتس بث مباشر اليوم 2022-05-15 يلا شوت

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر اهلي طرابلس، بث مباشر اهلي طرابلس واورلاندو بيراتس يلا شوت، نقدم من خلال موقعنا الرائد مشاهدة مباراة الاهلي طرابلس واورلاندو بيراتس Al-Ahly Tripoli vs Orlando Pirates المواجهة النارية التي ستجمع بين الفريقين في اياب الدور النصف النهائي من الكونفدرالية الافريقية، اللقاء الذي سيحدد من سيصعد من بين الثنائي إلي المباراة النهائية وسيرفع من حظوظه للتتويج بالبطولة الافريقية، مهمة ليست بالسهلة تنتظر الفريق الليبي اليوم الذي يحتاج بأن يكون في قمة تركيزه من اجل الخروج منها بالمطلوب تحقيقه.

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بث مباشر اهلي طرابلس الان، يستأنف اهلي طرابلس مشواره في كأس الاتحاد الافريقي بنسخته الجارية، بلقاء صعب من جانب مستواه وحساباته الفنية امام فريق اورلاندو بيراتس، بحثاً عن تحقيق الفوز واقتناص بطاقة العبور إلي الدور النهائي من البطولة وتحقيق حلم الجماهير الليبية الذي طال انتظاره برفع بطولة الكونفدرالية، لكن هذا لم يحدث وإلا كان اللاعبين في الموعد اليوم وحققوا المطلوب وهو الفوز والذي لا بديل او غني عنه وهذا لن يحدث إلا اذا كان اللاعبين في حالتهم وبقمة مستواهم من اجل الخروج من الموقعة النارية الصعبة التي وضع انفسهم فيها، مشاهدة مباراة الأهلي طرابلس بث مباشر.

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بث مباشر الاهلي طرابلس بدون تقطيع، تلقي اهلي طرابلس هزيمة مدوية كانت غير متوقعة علي الاطلاق في ارضه لكن عنصر الجماهير كان غائب عنه بسبب تشديدات امنية، وذالك عندما خسر في لقاء الذهاب علي يد اورلاندو بيراتس بهدفين مقابل لا شيئ، المواجهة الذي كان يحتاج فيها بأن يكون هو صاحب المبادرة ويهدف في محاولة انهاء مهمة السيمي فاينال بعقل داره لكن حدث العكس وانقلبت الاية، واصبح مطالب اليوم بأن يسجل هدفين في شباك بايراتس لتعديل النتيجة ثم التفكير في التقدم، المهمة الذي لن تكون سهلة تماماً واللاعبين انفسهم يتداركون هذا في انفسهم، لكنها تعد الفرصة والامل الاخير لهم، لترجمه كل هذه المجهودات التي قدمت طيلة الفترة الماضية والوصول إلي انجاز تاريخي، مشاهدة مباراة اهلي طرابلس اليوم.

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مشاهدة مباراة اهلي طرابلس يلا كورة، يخوض الاهلي طرابلس مباراة اورلاندو بيراتس في ظروف صعبة لم يستطيع احد ان يتحملها، وذالك بعدما وصلت البعثة الليبية إلي جنوب افريقيا في وقت متأخر بعد اكثر من 18 ساعة سفر والتنقل بين الدول لعدم اللحاق بالطائرة الرئيسية والسفر فيها، ليتعرض اللاعبين إلي ارهاق شديد العنصر الذي سيكون مسيطر عليهم في لقاء اليوم، وسيعمل اورلاندو علي استغلال هذه الاحداث لصالحه بمضاعفة النتيجة خاصة بأن اللقاء يلعب في ارضه ووسط جماهيره الاسلحة النارية التي سيعمل علي استغلالها بأفضل شكل ممكن، بث مباشر اهلي طرابلس يلا شوت حصري.

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اهلي طرابلس مباشر. يغيب عن الاهلي طرابلس الليبي عدة اسامي هامة بسبب الاصابات لإسباب مختلفة من ضمنهم أنيس السلتو ومعتز المهدي بالإضافة إلي محمد الطبال ومحمد الترهوني، الامر الذي يمثل صداع في رأس مدرب الفريقي ويبحث في الساعات الحالية عن اللاعبين المناسبين لتعويض هذه الغيابات المدوية الذي يعتبروا كلهم كانوا يشاركوا بصورة اساسية في المواعيد الماضية، ظروف قهرية يتعرض لها الفريق الليبي قبل الدخول في موقعة الحسم امام اورلاندو بيراتس، وستغفر لهم الجماهير بالتأكيد في حالة الهزيمة وعدم التأهل، حيث يحسب لهم علي الوصول إلي هذه النقطة من البطولة.

بث مباشر اهلي طرابلس يلا لايف

3:00 بتوقيت مصر

4:00 بتوقيت السعودية

2:00 بتوقيت الجزائر

5:00 بتوقيت الامارات

3:00 بتوقيت ليبيا

4:00 بتوقيت العراق

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تذاع المباراة عبر قناة bein sports 3 hd بتعليق محمد بركات، ويمكنكم متابعة بث مباشر الاهلي طرابلس واورلاندو بيراتس من خلال موقعنا، حيث سنقوم بمتابعة احداث المباراة لحظة بلحظة، وسنوافيكم بالمستجدات وننشر لكم التشكيلة الرسمية للفريقين فور الاعلان النهائي عنها تابعونا.

ساعتين هي المدة التي تفصلنا عن انطلاقة فعاليات مباراة اهلي طرابلس واورلاندو بيراتس اللقاء المرتقب من قبل الجماهير الليبية بقوة لمعرفة هل سيستطيع لاعبي فريقهم علي تحقيق مفاجأة مدوية ويقتنصوا بطاقة التأهل إلي نهائي الكونفدرالية، ام سيكون نهاية الحلم في هذه النسخة من البطولة عند السيمي فاينال؟ نتابع بعد قليل لمعرفة الرد القاطع علي هذا السؤال.

بدأت الجماهير الجنوب افريقية الحاصلة علي تذاكر حضور اللقاء في التوافد بالاماكن المخصصة لهم بمدرجات ملعب المباراة لمؤازرة لاعبي فريقهم علي الخروج من هذا التحدي الصعب والتأهل للنهائي، علي الورق تبدو حظوظ اورلاندو اقوي من اهلي طرابلس للصعود لكن لم تنتهي المهمة بعد، ولم يعلن اي مدرب من الفريقين حتي الان عن التشكيلة الرسمية التي سيخوضوا بها اللقاء.