انت الان تتابع خبر بعد الوصول للنهائي الافريقي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حسم الأهلي التأهل نحو مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل 2-2، مع مضيفه وفاق سطيف الجزائري في إياب نصف نهائي البطولة، ليصعد المارد الأحمر بمجموع المباراتين 6-2 بعد الفوز في القاهرة 4-0.

الأهلي تأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي والخامسة عشر في تاريخه، ليواصل طريقه نحو اللقب الحادي عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

وسيعود المارد الأحمر لمبارياته المحلية بعد التأهل الأفريقي، حيث يقبع الفريق في المركز الثالث لمسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة ، من خوض 14 مباراة، فاز في 10 وتعادل في 3 وخسر في مباراة.

الأهلي غائب عن الانتصارات في أخر 3 مباريات له بالدوري بهزيمنة من المصري البورسعيدي ثم تعادل سلبي مع طلائع الجيش فتعادل إيجابي مع سيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الاهلي المقبلة

الأهلي: البنك الأهلي ، الأربعاء 18 مايو – الجولة الـ19 من الدوري – ستاد المقاولون العرب- الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.