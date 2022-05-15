انت الان تتابع خبر مباريات اليوم في الدوري المصري.. بيراميدز يواصل مطاردة القمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الأحد 3 مباريات في الدوري المصري وذلك في إنطلاقة الجولة التاسعة عشر من البطولة في موسمها 2021/2022.

الزمالك يتصدر ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 41 نقطة، يلاحقه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الإسماعيلي : سيراميكا كليوباترا – ستاد الإسماعلية – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.

المقاولون العرب: إنبي – ستاد عثمان أحمد عثمان – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الغياتي.

بيراميدز: فاركو – ستاد 30 يونيو – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن.

ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 38 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- سموحة 30 نقطة

5- فيوتشر 28 نقطة

6- فاركو 26 نقطة

7- البنك الأهلي 24 نقطة

8- إنبي 23 نقطة

9- طلائع الجيش 23 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

11- غزل المحلة 21 نقطة

12- المصري البورسعيدي 20 نقطة

13- الاتحاد السكندري 19 نقطة

14- المقاولون العرب 17 نقطة

15- الجونة 17 نقطة

16- الإسماعيلي 14 نقطة

17- إيسترن كومباني 11 نقطة

18- مصر المقاصة 10 نقاط