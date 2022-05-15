انت الان تتابع خبر مباريات اليوم في الدوري المصري.. بيراميدز يواصل مطاردة القمة والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - تقام اليوم الأحد 3 مباريات في الدوري المصري وذلك في إنطلاقة الجولة التاسعة عشر من البطولة في موسمها 2021/2022.
الزمالك يتصدر ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 41 نقطة، يلاحقه بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري
الإسماعيلي : سيراميكا كليوباترا – ستاد الإسماعلية – الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق محمد الكواليني.
المقاولون العرب: إنبي – ستاد عثمان أحمد عثمان – الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 2 بتعليق محمد الغياتي.
بيراميدز: فاركو – ستاد 30 يونيو – الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة – قناة أون تايم سبورت 1 بتعليق مؤمن حسن.
ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 41 نقطة
2- بيراميدز 38 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- سموحة 30 نقطة
5- فيوتشر 28 نقطة
6- فاركو 26 نقطة
7- البنك الأهلي 24 نقطة
8- إنبي 23 نقطة
9- طلائع الجيش 23 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
11- غزل المحلة 21 نقطة
12- المصري البورسعيدي 20 نقطة
13- الاتحاد السكندري 19 نقطة
14- المقاولون العرب 17 نقطة
15- الجونة 17 نقطة
16- الإسماعيلي 14 نقطة
17- إيسترن كومباني 11 نقطة
18- مصر المقاصة 10 نقاط