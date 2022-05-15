انت الان تتابع خبر تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك السابق.. بعد عودته أشعلت الساحة الرياضية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام حسين لبيب رئيس اللجنة السابقة لإدارة نادي الزمالك بإطلاق الكثير من التصريحات القوية في ظهوره الأول بعد غياب استمر 7 أيام، وهو رحل عن الزمالك في نوفمبر الماضي بعدما عاد مرتضى منصور إلى قيادة الأبيض مرة أخرى.

حسين لبيب يكشف كواليس تواجده بالنادي

وتحدث حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، عن الكواليس الهامة أثناء تواجده في إدارة النادي والأزمات الخاصة بالفريق ومشكلة القيد وجميع الصفقات وغيرهم، وذلك جاء في حوار تليفزيوني على قناة إم بي سي مصر

تصريحات حسين لبيب رئيس الزمالك السابق

وقال لبيب في تصريحاته عن منشوره الخاص على صفحته الشخصية عن بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد بين كلاً من الزمالك والأهلي، وهو الذي تم إقامته مؤخراً وخسره الأبيض أمام الأحمر بـ 32 هدف مقابل 31 هدف.

وتسببت هذه التدوينه في حالة من الجدل الكبير، وذلك بعد تلميحه بأن خسارة فريق اليد أمام الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي، لا يمكن أن يتم التعليق عليه حالياً، ولكنه سوف يتحدث في الوقت المناسب عن الأسباب الخاصة بها.

وأعلن أن الزمالك ملوك الصالات وأنه البطل بشكل دائم، وقال “تعمدت عدم ذكر اسم الأهلي في المنشور الذي نشرته بعد السوبر الأفريقي الأخير، وذلك لأن الأهلي لم يكن المنافس الحقيقي للزمالك في البطولة، التي من المفترض إنها كنت تضم 4 فرق”، وهي من أبرز تصريحاته بعد عودته من جديد.