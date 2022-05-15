الآن ..بث مباشر برشلونة وخيتافي يلاشوت||اتفرج مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر اليوم 15-5-2022 ماتش لايف

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الرياض - احمد صلاح - نقل بث مباشر مباراة برشلونة وخيتافي يلا شوت، مشاهدة ماتش برشلونة اليوم، يحتضن ملعب ألفونسو بيريز، مقابلة قوية تجمع بين البارسا الثاني على سلم ترتيب الليغا، ضد خيتافي في الجولة قبل الختامية من منافسات الدوري الإسباني، ويتطلع البلوغرانا تحت قيادة تشافي هيرنانديز لتحقيق النقاط الثلاثة لضمان المركز الثاني، أما خيتافي الذي لم يضمن البقاء بعد، فهو بحاجة لنقطة وحيدة لتفادي الهبوط رسمياً .. رابط مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر كورة لايف على قناة bein sport بتعليق أحمد البلوشي.

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بث مباشر برشلونة الان live، بالرغم من خروج برشلونة بموسم صفري، وعدم تحقيق الفريق أي بطولة هذا الموسم، لكن ذلك كان متوقعاً بعد رحيل النجم الأرجنتيني وهداف الفريق ليونيل ميسي، ولم يطمح أشد المتفائلين بأكثر مما حققه تشافي هيرنانديز، بعد التواجد ثانياً في جدول الترتيب خلف ريال مدريد، رغم تعثر نتائج البلوغرانا منذ مطلع الموسم، ولعل الخروج المهين من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا يتحمل تشافي جزء لا يقل عن سابقه كومان من مسئوليتها، لكن كانت هزيمة إينتراخت فرانكفورت في الكامب نو بمثابة مرحلة شك جديدة للفريق في مرحلة بناء مختلفة .. مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر.

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برشلونة بث مباشر Yalla shoot، أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي قبل موقعة الفريق ضد خيتافي اليوم في الأسبوع 37 من الليغا، أن المدافع الأوروجوائي رونالد أراوخو سيغيب عن الفريق في مباراة اليوم، كإجراء احترازي، تخوفاً من معاودة الإصابة، في الوقت الذي سيكون قوام الفريق بقيادة النجم إيميريك أوباميانغ هداف البارسا حاضراً لتحقيق الفوز على خيتافي.

تشكيلة برشلونة ضد خيتافي

مباراة برشلونة الآن مباشرة، توقعت صحيفة “آس” الإسبانية، أن يبدأ برشلونة مواجهة اليوم ضد خيتافي بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: داني ألفيس – صامويل أومتيتي – كليمنت لينجليت – أوسكار مينجويزا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – ريكي بويج – جافي.

الهجوم: عثمان ديمبلي – بيير إيميريك أوباميانج – ممفيس ديباي.

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وعلى الجانب المقابل، يأتي أصحاب الملعب نادي خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أول مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويسعى الفريق لتحقيق ولو تعادل يضمن له البقاء بشكل رسمي، وانتهت نتيجة مواجهة الناديين في الدور الأول بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.

، سنوفر لكم نقل حصري مباشر للقاء في الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة من قناة بي إن سبورت بريميوم، وسيعلق عليها أحمد البلوشي.

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أشارت عدة مصادر صحفية أسبانية، أن برشلونة أقترب من الاتفاق بالفعل مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ للأنضمام لصفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل، ويتبقى فقط التفاوض مع ناديه بايرن ميونخ بخصوص قيمة الصفقة، التي قد تصل إلى 50 مليون يورو، ويُعد المهاجم البالغ من العمر 33 عام، أحد أفضل اللاعبين في مركزه على مستوى العالم، إن لم يكون الأفضل في الوقت الحالي.