نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحسم المرتقب.. موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة وست هام ومانشستر سيتي ، تفتح مساء الأحد 15 مايو 2022 مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، وهو الأسبوع قبل الأخير، الذي قد يشهد حسم لقب البريميرليج لهذا الموسم، حيث يستضيف ملعب ستاد لندن الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، مواجهة قوية وصعبة، تجمع فريقا مانشستر سيتي ووست هام يونايتد ، حيث يطمح الفريقان إلى الفوز، السيتي لأجل حسم اللقب قبل انتظار الجولة الأخيرة، بينما يسعى المطارق إلى التمسك بالأمل الصعب في التواجد في المحافل الأوروبية، ولو في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم القادم.

نتناول خلال السطور التالية، جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات حول موعد مباراة وست هام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، ووضعهما في جدول الترتيب، علاوة على تاريخ مواجهات وست هام ومانشستر سيتي .

مباراة وست هام ومانشستر سيتي

بذكريات مواجهة الدور الأول المثيرة، يجدد فريقا مانشستر سيتي ووست هام الموعد مع قمة جديدة.

حيث أسفرت مواجهة الذهاب بين الفريقين، عن فوز صعب للقلعة الزرقاء بنتيجة (2-1).

وهو ما سيبني عليه السيتيزن في مواجهة الأحد، من أجل حسم اللقب الثامن والثاني على التوالي.

بينما يأمل الحديديون في الفوز لتعويض خسارة لقاء الذهاب.

ومن ثم الحفاظ على حظوظهم في اقتناص المركز السادس المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي .

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الجولة 37 :

نادي وست هام يونايتد

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي وست هام يونايتد الإنجليزي .