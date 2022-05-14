الان ÑÒŴ LIVE 2ñD.. بث مباشر باريس سان جيرمان ومونبليية يلا شوت Yalla Live|| اتفرج مباراة باريس سان جيرمان ومونبليية يلا بث مباشر يلا شوت اليوم 2022-5-14

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الرياض - احمد صلاح - بث مباشر باريس سان جيرمان يلا شوت، مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت، بث مباشر باريس سان جيرمان ومونبلييه، نعرض من خلال موقعنا المتميز بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبليية ضمن مباريات الدوري الفرنسي والتي سوف تُقام على أرضية ملعب “لا موسون”، وهي مباراه تُلعب ضمن مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت 14 مايو 2022، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم، بث مباشر باريس سان جيرمان ومونبليية.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومونبليية بث مباشر

يتربع باريس سان جيرمان عل جدول ترتيب المسابقة برصيد 80 نقطة، ليتوج باللقب قبل النهائي بـ 4 جولات، وفي هذه الموقعة سيحاول القتال بكل شراسة لتحقيق الفوز وتعزيز رصيده من النقاط، بينما مونبلييه يحتل المركز الثالث عشر على جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وهذا رقم مقبول بالنسبة له ولكن سيحاول تعزيز للتقدم للأمام، لذا سيقاتل بشراسة لتحقيق الفوز أو الخروج بنقطة على أقل تقدير.

بث مباشر باريس سان جيرمان ومونبليية

بث مباشر باريس سان جيرمان يلا شوت، مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر، وتنقل مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” وتُذاع مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر على قناة “beIN premium 1HD”.

بث مباشر باريس سان جيرمان يلا شوت

بث مباشر باريس سان جيرمان، ولقد أعلنت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية أن المخضرم (عامر الخوذيري) سيتولى التعليق على المباراة عبر قناة “beIN premium 1HD”

باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم

في حراسة المرمى : دوناروما

في خط الدفاع : أشرف حكيمي – ماركينيوس – كيمبيمبي – مينديز.

في خط الوسط : ادريسا جاي- بارديس – ماركو فيراتي

في خط الهجوم: نيمار – كيليان مبابي- ميسي.

بث مباشر باريس سان جيرمان يوتيوب

10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:00 مساءاً بتوقيت العراق .

9:00 مساءاً بتوقيت السودان .

10:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:00 مساءاً بتوقيت تونس .

8:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

7:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

بث مباشر باريس سان جيرمان الان

كانت هذه مقاله تخص كل تفاصيل مباراة باريس سان جيرمان ومونبليية في الدوري الفرنسي التي سوف نقوم بنقل البث المباشر الخاص بها عند بدأ المباراه من خلال موقعنا

باقي من الزمن ساعتين فقط على انطلاق فعاليات المباراة الناريه التي تجمع بين باريس سان جيرمان ومونبليية في الدوري الفرنسي وسوف نقوم بتغطية كل ما هو جديد من خلال موقعنا

دقائق قليله على بداية احداث الشوط الاول من المباراه الناريه التي تجمع بين باريس سان جيرمان ومونبليية في الدوري الفرنسي وسوف نقوم بتغطية كل ما هو جديد من خلال موقعنا تابعونا.

ها نحن ذا تفصلنا بضع دقائق قليله على بداية احداث الشوط الاول من المباراه الناريه التي تجمع بين باريس سان جيرمان ومونبليية بث مباشر الان وسوف نقوم بتغطية كل احداث الشوط من خلال البث المباشر عبر تابعونا.