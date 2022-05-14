انت الان تتابع خبر تابع مباراة الاهلى ضد وفاق سطيف 1/1 وفاق سطيف يحرز التعادل فى نهاية الشوط الاول والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تابع مباراة الاهلى ضد وفاق سطيف 1/1 نهاية الشوط الاول انتهى منذ قليل الشوط الاول من المباراة التى تجمع بين النادى الاهلى ضد شقيقه نادى الوفاق سطيف بتقدم النادى الاهلى بهدف نظيف والتأهل الى نهائى دورى ابطال افريقيا ويواجه النادى الاهلى وفاق سطيف فى اياب نهائى دورى ابطال افريقيا وكان النادى الاهلى قد فاز فى ذهاب دور النصف النهائى برباعية نظيفة فى القاهرة

مباراة الاهلى ضد وفاق سطيف

تقدم النادى الاهلى بهدف مبكر فى الشوط الاول لينهى امال وفاق سطيف عن طريق اللاعب احمد عبد القادر بعد تمريرة من بيرسى تاو فى الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الاول وسيطر النادى الاهلى على كل مجريات المباراة فى ظل محاولات من جانب وفاق سطيف من اجل التعادل ولكن بدون جدوى ويسعى النادى الاهلى فى الشوط الثانى فى فرض سيطرة تامة على مجريات الامور وبتجربة العديد من العناصر الاحتياطية مع المحافظة على النتيجة الاجمالية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى ضد وفاق سطيف

نستعرض في السطور التالية القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و وفاق سطيف:

قناة beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي ووفاق سطيف :

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي ووفاق سطيف:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي ووفاق سطيف:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500