انت الان تتابع خبر إصابة محمد صلاح قبل قليل فهل سيغيب عن النهائي مع ريال مدريد؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض اللاعب المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لإصابة قوية خلال مواجهة تشيلسي، تسببت في مغادرته ملعب اللقاء، وحل ديوجو جوتا بديلاً عنه.

ويلعب ليفربول حالياً مع تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي، حيث وصل ليفربول إلى النهائي بعدما تخطى مانشستر سيتي في نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تشيلسي فاز على كريستال بالاس بثنائية نظيفة.

وظهر على صلاح الحزن الشديد، نتيجة عدم استكماله المباراة بسبب الإصابة، وحرص الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على مواساته بعد خروجه من الملعب.

ومن المقرر أن يخضع محمد صلاح لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، تحدد حجم إصابته وفترة غيابه.

وأصيب جمهور ليفربول واللاعب محمد صلاح بالقلق بسبب اصابته خلال المباراة، متساءلين حول احتمالية غيابه عن مباراة الحلم المرتقبة مع فريق ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام يوم السبت، 28 مايو الساعة 9:00 مساءً، على ملعب فرنسا في سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس.