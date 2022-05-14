يبحث جماهير كرة القدم المصرية والعربية وخاصة عشاق النادي الأهلي عن تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري اليوم، حيث أن قنوات بي ان سبورت تعد الناقل الرسمي لوقائع مباريات بطولات مختلفة للعام 2021-2022، كما تهتم ببث أحدث المباريات الرياضية الهامة لمتابعيها، حيث تغطي كل قناة من قنوات بين سبورت إتش دي دوريات معينة بشكل حصري، وتبث المباريات بجودة عالية وتقنية مشاهدة غير مسبوقة بجودة HD، مما يجعلها اليوم وجهة البحث من أجل متابعة مباراة الأهلي ووفاق سطيف ومباريات دوري أبطال أفريقيا 2022 وباقي البطولات الرياضية الهامة، كما ان القناة أيضا تبث الاستوديو التحليلي قبل المباريات من أحب مناقشة خطط اللعب المختلفة وعرض المعلومات الرياضية للجمهور، لذلك نحن اليوم بصدد تناول تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري.

تبدأ صافرة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في تمام الساعة التاسعة 9 مساء بتوقيت مدينة القاهرة .

. والعاشرة 10 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تقام المباراة في ملعب 5 جويلية الجزائر.

يتم بث المباراة حصريا على قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3.

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3

ومن أجل متابعة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف اليوم يمكنك ضبط قنوات بي ان سبورت إتش دي beIN SPORTS HD 3 على القمرين نايل سات وسهيل سات، باستخدام معلومات الاستقبال الخاصة بالقناة كما يلي:

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 على نايل سات

تردد القناة 11013 معامل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/2 الجودة أتش دي HD

تردد قنوات بي ان سبورت beIN SPORTS HD 3 على سهيل سات

تردد القناة: 11547

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

الجودة: أتش دي HD

وتتيح شبكة قنوات بي ان سبورت bein sports تطبيق ذكي يحمل اسمها للهواتف على متجر جوجل بلاي و app store من أجل متابعة المباريات على شاشات التلفزيون الذكية، ويوجد به أيضا قناتين مفتوحتين بلا اشتراك شهري ودليل تلفزيون كامل لشبكة القنوات ملحق إذاعة المباريات والبرامج، كما ان إنها موقع إلكتروني على الإنترنت مقسم بأسماء ومباريات البطولات الرياضية.

كما توفر شبكة قنوات بي ان سبورت موقع خاص بها على الإنترنت، يعد مركزا إعلاميا للمعلومات ويشمل الكثير من الأقسام للرياضات المختلفة مثل كرة القدم والتنس وكرة السلة والرياضات الميكانيكية، وكذلك قسم خاص بكل بطولة يحتوي على أهم أخبارها ومبارياتها مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ودوري أبطال أفريقيا.