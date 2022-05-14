نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع أحداث مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر قناة الجزائرية الأرضية عبر النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد النادي الاهلي المصري في هذا التوقيت لخوض مباراة قوية من العيار الثقيل والتي تجمع بين الاهلي المصري ونظيره فريق وفاق سطيف الجزائري، وذلك ضمن منافسات مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا 2022، والتي تنطلق مساء اليوم السبت من خلال ستاد 5 يوليو في الجزائر، حيث تمثل هذه المباراة اهمية كبيرة في تحديد الفريق صاحب بطاقة التأهل مباشرة للوصول الى نهائي هذه النسخة القوية من البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية متابعة مباراة الاهلي ووفاق سطيف اليوم عبر شاشة قناة الجزائرية الارضية.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف عبر قناة الجزائريه الأرضية

وقد أعلنت قناة الجزائرية الارضية رسميا نقلها المواجهة المثيرة التي تجمع بين فريق الاهلي المصري وفريق وفاق سطيف الجزائري، وذلك لكون هذه المباراة تقام في الجزائر، على ان تنطلق أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك بعدما كانت المواجهة القوية بين الفريقين في مباراة الذهاب قد حسمها النادي الاهلي بنتيجة كبيرة بأربعة اهداف نظيفة والتي اقيمت من خلال ستاد القاهرة.

تردد قناة الجزائرية الارضية الجديد على نايل سات 2022

استقبل الآن تردد قناة الجزائرية الارضية عبر القمر الصناعي نايل سات بسهولة من خلال التردد الجديد الخاص بالقناة عبر القمر الصناعي نايل سات، ومن خلال اتباع التردد التالي.

تردد قناة الجزائرية الارضية الجديد على القمر الصناعي نايل سات 11680.

من خلال الاستقطاب الافقي.

معدل الترميز الخاص بالقناة 27500.

من خلال معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كيفية ادخال شفرة قناة الجزائرية الارضية لمتابعة مباراة الاهلي ووفاق سطيف

ونظرا لكون قناة الجزائرية الارضية من القنوات المشفرة فإنه لابد من ادخال الشفرة الخاصة بالقناة عبر جهاز الاستقبال الخاص بالمشاهد، لكي يتم استقبال القناة مباشرةً عبر القمر الصناعي نايل سات، من خلال اتباع ما يلي.