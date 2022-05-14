نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2022 الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من عشاق متابعة كرة القدم في الوقت الحالي من الوطن العربي عن تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2022، والتي تهتم بتغطية أحداث أهم مباريات كرة القدم على الصعيدين المحلي والعالمي، وكذلك كيفية ضبط رقم الشفرة الخاصة بالقناة، وذلك بعد تحقيق القناة نسب مشاهدات عالية في الفترة الماضية نظرا لتغطياتها الخاصة، مما زاد البحث عن ترددها بكثرة بين الجماهير ، وكذلك طريقة ضبط تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية بالشفرة الخاصة بها لتجنب إيقاف القناة عن العمل، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نضع بين أيديكم تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات 2022 وكيفية تركيب شفرة القناة بالخطوات.

أطلقت قناة الجزائر الرياضية لأول مرة في سنة 2006، وأصبحت منذ ذلك الحين القناة الرسمية الأولي التي تهتم بعرض جميع المباريات الرسمية داخل دولة الجزائر وخارجها، ولم يقتصر برنامج بث القناة علي المباريات والبطولات والدوريات المختلفة فحسب، بل تهتم أيضا بعرض البرامج المتخصصة التي تتناول تحليل المباريات فور عرضها، هذا بالإضافة إلى مجموعة من برامج الابداع الرياضي الأخرى التي تعرض المواهب الرياضية الجديدة أمام الجمهور.

كما تمثل قناة الجزائرية الأرضية أحد أهم قنوات التلفزيون الجزائري كأول محطة إعلامية وأكثرها جماهيرية في داخل حدود الجزائر والدول العربية، ويرجع ذلك إلى أنها دائما ما تواكب الأحداث بتغطية متميزة ونتابع عليها البطولات الكروية المهمة، ومما تذيعه القناة ما يلي:

تصفيات كأس العالم 2022.

كأس الجمهورية الجزائرية لكرة القدم.

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والبطولات الأفريقية.

تعرض كذلك باقة من مسلسلات الدراما الجزائرية والعربية.

التغطيات الشاملة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في الجزائر والوطن العربي.

تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات

لمشاهدة أهم المباريات الرياضية يمكن تردد قناة الجزائرية الارضية على نايل سات من خلال القيم التالية:

اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 11680 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 2/3 الشفرة 00000

طريقة تركيب شفرة القناة على الرسيفر

يمكنك تركيب شفرة القناة من أجل بمشاهدة ممتعة وقليلة التكلفة وطريقة تجنب انقطاع البث عن طريق الخطوات الآتية: