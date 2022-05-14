نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير عاجل حول إصابة محمد صلاح أمام تشيلسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصابة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ولاعب المنتخب المصري قبل قليل في مباراة فريقه أمام فريق تشيلسي في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، واضطر الفريق الطبي إلى إخراج محمد صلاح خارج ملعب “ويمبلي” في الدقيقة الـ 33 من المباراة، حيث خرج متعرجا متأثرا بالإصابة التي أحلت به وذلك بعدما لم يستطع تلقي العلاج والتشافي سريعا داخل الملعب، ليستبدل في النهاية بالبرتغالي ديوجو جوتا، وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو” فإن محمد صلاح قد أبدى استعداده لاستكمال المباراة إلا أن الطاقم الطبي لفريق ليفربول رفض ذلك، فقد أوضح كريس مورجان أخصائي العلاج الطبيعي أنه من الأفضل عدم استكمال المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة.

تقرير إصابة محمد صلاح بعد مباراة تشيلسي

وبحسب بيان الصحيفة أن كريس مورجان يعتقد أن محمد صلاح يعاني من الإصابة في فخذه، مشيرا إلى أن ذلك تقرير أولى، حيث من المقرر أن يعلم مدرب الفريق يورجن كلوب عن تفاصيل الإصابة بعد نهاية المباراة، وغير معروف لو كان صلاح بدأ المباراة بالإصابة أم حدثت أثناء المباراة خاصة وأن ما حدث كان بدون تدخل من أحد.

هل يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول وريال مدريد؟

التقرير الصحفي الصادر من صحيفة ميرور البرياطانية يرجح أن الإجراء الذي اتخذه الفريق الطبي بضرورة خروج محمد صلاح كانت بهدف عدم تحميل صلاح فوق طاقته، خاصة وأن الفريق لديه مباراة هامة يوم 28 من مايو الجاري حيث يلتقي كلا من فريق ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأن قرار الفريق الطبي جاء بهدف الحفاظ على لياقة اللاعب ومنحه الوقت اللازم للتعافي قبل دخول وقت المباراة.

مباراة ليفربول وتشيلسي

تقام حاليا مباراة فريق ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي حيث انتهى الشوط الإضافي الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويلعب الفريقين حاليا الشوط الإضافي الأول الذي يسعى كلا من الفريقين بالضغط على الآخر ليخطف هدف من الأخر لينهي المباراة سريعا قبل أن تصل إلى ركلات الترجيح، إلا أنه لا زال التعادل السلبي سيد الموقف.

انتهت الآن مباراة فريق ليفربول وتشيلسي بفوز الليفر بضربات الترجيح ليحقق ليفربول اللقب الثامن له في كأس الإتحاد الانجليزي على حساب تشيلسي بالفوز بستة أهداف مقابل خمسة من ضربات الجزاء بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.