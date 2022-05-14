نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات وعربسات 2022 اضبطها لمشاهدة أهم المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات هو الأكثر طلبا في دولة السودان ودول العالم العربي، لأن قناة النيلين تعد من أهم القنوات التي تخصصت منذ إطلاقها في الحقل الرياضي، وتهتم ببث المحتوى الرياضي والكروي سواء كان تغطية أهم البطولات الكروية أو إذاعة البرامج والاستوديوهات التحليلية بعد المباريات، وذلك لأنها أيضا أحد القنوات الرياضية المفتوحة والتي لا تستدعي مشاهدتها اشتراك إضافي غالي الثمن كغيرها من القنوات، ولذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سوف نعرض تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات وكيفية ضبط القناة من أجل مشاهدة مجانية لأحدث الفعاليات والمباريات الرياضية الهامة على الصعيدين العربي والعالمي.

تمتاز قناة النيلين الرياضية السودانية بما يجعلها تتفوق على بقية القنوات مما يجعلها وجهة مميزة لعشاق الرياضة وكرة القدم، ومن هذه المميزات ما يلي:

تمتاز قناة النيلين بأنها قناة مفتوحة على الرسيفر غير مشفرة لا تتطلب تسديد اشتراك على الإطلاق

تستمر قناة النيلين في بث الإرسال دون انقطاع أو تشويش على مدار اليوم 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع

تبث القناة عبر كلا القمرين نايل سات وعرب سات حيث يمكن استقبالها من أي مكان.

تنجح القناة في حصد مشاهدات الكثير من العرب وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

تبث القناة برامجها بتكنولوجيا عالية في الجودة للصوت والصورة لإضفاء متعة أثناء مشاهدة المباريات

تقدم أخبار النجوم الرياضيين حيث أنهم نجوم مجتمع ويلبي ذلك ذوق المشاهد العربي والسوداني.

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية نايل سات

ولكي تتابع عزيزي المشاهد أهم الدوريات الرياضية على قناة النيلين الرياضية السودانية يمكنك ضبط إشارة جهاز الرسيفر الخاصة بك على بيانات التردد التالي على قمر النايل سات.

اسم القناة النيلين الرياضية اسم القمر نايل سات Nilesat

تردد القناة 12523 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ ¾ الجودة SD

تردد قناة النيلين الرياضية السودانية على عرب سات

ومن أجل متابعة قناة النيلين على قمر عرب سات يمكن ضبط الرسيفر على بيانات التردد التالي:

اسم القمر: عرب سات Arab sat

تردد القناة: 10810

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD