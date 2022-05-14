قناة مجانية ومفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية اليوم عن نقل مباراة وفاق سطيف أمام الأهلي التي تقام في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الجزائر، وذلك في مباراة الإياب للدور نصف النهائي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث تبث القنوات برامجها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات تحت اسم Programme NationalHD والتي يمكن أن تشاهدونها عبر التردد 11650 H بمعادل ترميز 27500، وكانت القناة نفسها تذيع الكثير من مباريات منتخب الجزائر والمنتخبات العربية في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي فاز بها منتخب السنغال على حساب نظيره المنتخب المصري في مباراة درامية آثارت الكثير من الجدل آنذاك، وبهذه تعتبر الجزائرية الأرضية هي القناة الخامسة ضمن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة وفاق سطيف اليوم أمام الأهلي

وكانت أربعة قنوات أخرى قد أعلنت عن بث مباراة وفاق سطيف الجزائري والأهلي المصري اليوم في توقيت المباراة المعلن عنه في التاسعة مساءا بتوقيت مصر والساعة الثامنة بتوقيت الجزائر، وأما عن القنوات الأخرى التي ستذاع عليها المباراة فهي قناة beIN SPORTS HD 3 وقناة tvt التوجولية وقناة Ortb البينينية وقناة تايم سبورتس الأرضية ويمكن معرفة ترددات القنوات المشار إليها عبر الرابط المشار إليه في الفقرة السابقة.

قناة Programme NationalHD على التلفزيون

لا يستطيع الكثير من الناس إضافة قناة Programme NationalHD بسبب أن طريقة إضافتها لها طريقة مختلفة عن إضافة الترددات العادية، وذلك لأن القناة تابعة للقنوات الأرضية الجزائرية، ولذلك توجد الكثير من الشروحات لشرح تنزيل قناة Programme NationalHD على قمر النايل سات لتشاهد مبارياتك المفضلة عبرها.

مباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

يخوض اليوم كلا من فريق الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري مباراة حاسمة حيث يتأهل الفائز منهما إلى الدور النهائي، وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب ليصعب المباراة تماما على نظيره الجزائري في مباراة العودة، بينما يخوض الأهلي المباراة بكامل طاقته لتحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية ليقابل فريق الوداد الرياضي بعد أن نجح في الصعود على حساب بترو إتليتيكو.