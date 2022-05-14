انت الان تتابع خبر موعد مباراة الاهلي وليفربول اليوم السبت.. اعرف القنوات الناقلة لمشاهدتهم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ينقب حالياً جميع عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي وليفربول اليوم السبت 14 مايو 2022، في الدوري الإنجليزي والإيطالي والسعودي والإفريقي، وأهم البطولات التي توجد في العالم وكل القنوات التي تقوم بنقلهم.

بث مباريات قوية اليوم السبت

وتبث المباريات القوية التي ينتظرها جميع عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم اليوم السبت 14 مايو 2022، وتشتعل المنافسات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهي التي ينتج عنها المتعة الكبيرة سواء العربية أو الإفريقية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأتي البداية من إنجلترا وبالتحديد داخل ملعب “ويمبلي” في لندن سوف تتجه الأنظار لمعرفة بطل كأس الاتحاد الإنجليزي وهو الذي سوف يجمع بين كلاً من تشيلسي وليفربول، وأما عن الدوري الإسباني فإن إسبانيول يلعب مع فالنسيا، وسيلتا فيجو أمام إلتشي.

ويقدم في الدوري الإيطالي إمبولي أمام ساليرنيتانا، وهيلاس فيرونا مع تورينو، وأودينيزي أمام سبيزيا، وروما أمام فينيسيا، وينقضي الإياب الخاص بمباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ويقابل فيها الأهلي نظيره وفاق سطيف.

موعد مباراة الاهلي وليفربول اليوم السبت