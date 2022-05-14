نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مكاني تذاكر الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك makani.com.sa موقع تذاكر الهلال والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مكاني تذاكر الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك 2022، من أكثر المواضيع بحثاً من محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والفيحاء ينتظرها الملايين من متابعي ومناصري الفريقين، لذلك نقدم لكم هذا المقال لنضع بين أيديكم رابط حجز تذاكر الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك، وكذلك طريقة حجز المباراة بالتفصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة، من خلال تغطية إخبارية مفصلة عن المباراة.

موقع تذاكر مباراة نهائي كأس الملك مكاني www.makani.com.sa هو من أشهر المواقع الإلكترونية التي تختص بحجز تذاكر المباريات إلكترونياً، وهو موقع سهل الاستخدام ولا يحتاج وقت وجهد في حجز المباريات، ويتم من خلاله حجز الكثير من الفعاليات الرياضية داخل المملكة.

مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من أهم المواعيد الرياضية التي تحظى باهتمام إعلامي كبير، لذلك نقدم لكم تغطية إعلامية شاملة عن موعد المباراة وموقع تذاكر الهلال والفيحاء وطريقة الحجز.

منصة مكاني تذاكر الهلال والفيحاء

في البداية يجب أن يكون لديك حساب على موقع مكاني الإلكتروني www.makani.com.sa، وإن لم يكن لديك حساب بالفعل فقم بالنقر على أيقونة تسجيل جديد، ثم قم بملء جميع البيانات المطلوبة والضغط على تسجيل، أما لو كان لديك حساب ومفعل فعند ذلك قم بإدخال البريد الالكتروني وكلمة المرور والنقر على دخول، وبعد نجاح الدخول قم باختيار المباراة المراد حجزها وطريقة الدفع ورقم المقعد وتأكيد الحجز.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

سوف تقام مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس الموافق 19\05\2022. ومن المقرر أن تقام المباراة الهامة على استاد الجوهرة المشعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لنهائي كأس الملك

تمتلك قنوات السعودية الرياضية ssc حقوق نقل مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين ومباريات كأس خادم الحرمين الشريفين. لذلك سوف تنقل المباراة عبر شاشتها.

www.makani.com.sa

موقع مكاني هو موقع حجز تذاكر المباريات والفعاليات الرياضية إلكترونياً. وذلك لمنع الازدحام والتكدس عند حجز تذاكر المباريات. وهو تطبيق سهل الاستخدام ذو واجهة سلسة يستطيع أي شخص التعامل معه بكل سهولة. ومنذ ظهور وباء كورونا الخطير. والمملكة العربية السعودية تعتمد بشكل كبير على المواقع الإلكترونية. في إنهاء جميع الإجراءات إلكترونياً وفق رؤية المملكة 2030.