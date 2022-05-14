نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري اليوم 14 مايو في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من جماهير النادي الأهلي المصري عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري اليوم، والتي من المنتظر أن تقام الليلة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مدينة القاهرة في إطار دور الإياب من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في موسمه الحالي، وهي المباراة التي ينتظرها جماهير كرة القدم المصريين والأفارقة، ويبحثون عن قنوات مفتوحة من أجل مشاهدة مجانية للمباراة بدون تحمل اشتراك إضافي للقنوات المشفرة الأخرى، لذلك نحن اليوم عبر هذا المقال سنعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري وكيفية ضبطها على جهاز الرسيفر الخاص بكم من أجل مشاهدة مجانية ممتعة.

كان النادي الأهلي قد تأهل لدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 بعد فوزه على نادي الرجاء، وذلك بعد أن فاز أمامه بهدفين مقابل هدف، قبل التعادل الإيجابي في دور الإياب، بينما صعد فريق وفاق سطيف بعد أن فاز على الترجي التونسي بعد أن تعادل معه سلبيا في دور الذهاب وفاز عليه بهدف في دور العودة.

ويقابل اليوم الأهلي فريق وفاق سطيف على ملعب 5 جويلية، ومن الجدير بالذكر أن وقد توج النادي الأهلي باللقب 4 مرات خلال العشر سنوات الأخيرة، وهم دوري أبطال أفريقيا 2012 وأيضا دوري أبطال أفريقيا موسم 2013، ودوري أبطال أفريقيا 2020 ودوري أبطال أفريقيا لموسم 2021، وأخيرا دوري أبطال أفريقيا 2022، ويطمح إلى تحقيق اللقب لمرة خامسة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم

وفيما يلي نعرض القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ووفاق سطيف اليوم، مع قيم التردد الخاصة بها

قناة beIN Sports HD 3

ويمكن ضبط القناة باستخدام التردد التالي:

تردد القناة 11013

معدل الترميز 27500

اسم القناة beIN Sports HD

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/2

قناة tvt التوجولية المفتوحة

ويمكن ضبط هذه القناة باستخدام التردد التالي:

اسم القناة tvt

اسم القمر يوتلسات 9

تردد القناة 11900

معامل الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

قناة ORT البينية المفتوحة

ويمكن ضبط القناة باستخدام التردد التالي: