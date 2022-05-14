موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك منصة مكاني makani تذاكر الهلال والفيحاء

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عمر شويل - جدة موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء في نهائي أغلى الكؤوس كأس خادم الحرمين الشريفين من أهم المواقع وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بعد أن تقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الملك 2022 يوم الخميس القادم الموافق 19\05\2022، حيث يرغب الكثير من جماهير ومحبي الساحرة المستديرة ومناصري الهلال والفيحاء في حضور المباراة ومشاهدتها من داخل الاستاد، لذلك نجد ضغط كبير على منصة مكاني مباراة الهلال والفيحاء من الجمهور لحجز تذاكر مباراة نهائي كأس الملك.

وقد ذكرت وكالة الأخبار السعودية “واس” عبر موقعها الرسمي على تويتر، أن مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سوف يحضرها سمو ولي العهد محمد بن سلمان، وقد رفع صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه اللا محدود للرياضة في المملكة، وعلى رعايته الكريمة للمباراة النهائية بين الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك، كما واصل الامتنان والتقدير لصاحب السمو ولي العهد على تشريفه وحضوره للمباراة النهائية.