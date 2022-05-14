نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حجز تذاكر الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك الآن عبر منصة مكاني makani.com.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر الهلال والفيحاء أصبح من أهم وأشهر كلمات البحث اليوم، من قبل محبي كرة القدم السعودية، بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً عن موعد نهائي كأس الملك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، لذا بدأ عشاق الزعيم السعودي نادي الهلال وأنصار فريق الفيحاء طرفي النهائي، في البحث عن موقع شراء التذاكر وهو تطبيق مكاني لحجز التذاكر، وهل تم تفعيل الموقع أمام الجماهير؟ أم لا وهو ما سنقدمه لكم متابعي موقع ثقفني، من خلال السطور القادمة كونوا معنا.

كان هناك جدل كبير حول موعد مباراة نهائي الكأس وأعلن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن أمكانية تأجيل المباراة النهائية في برنامجه الرياضي الشهير ” الدوري مع وليد”، ولكن تم حسم الأمر وتحدد الموعد الخميس القادم الموافق 2022/05/19 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

#خادم_الحرمين_الشريفين يرعى ويُنيب سمو #ولي_العهد لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء الخميس المقبل في جدة. pic.twitter.com/0yM145ZiCI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) #خادم_الحرمين_الشريفين يرعى ويُنيب سمو #ولي_العهد لحضور المباراة النهائية على كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي الهلال والفيحاء الخميس المقبل في جدة. pic.twitter.com/0yM145ZiCI — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 14, 2022

عداد تنازلي لموعد المباراة

رابط حجز تذاكر الهلال والفيحاء

الدخول على الموقع الإلكتروني makani.com.sa . النقر على أيقونة تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية. تسجيل البيانات الشخصية لدخول التطبيق “اسم المستخدم، كلمة المرور”. الضغط على الفاعليات المتاحة الآن ثم تحديد مباراة الهلال ضد الفيحاء في نهائي الكأس. تحديد فئة التذكرة وقيمتها ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به. وأخيراً الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. دفع قيمة التذكرة أون لاين ثم طباعة التذكرة وإبرازها عند دخول الملعب.

تطبيق مكاني لحجز التذاكر makani

حتى الآن لم يفعل التطبيق أمام الجماهير الراغبة في شراء التذاكر ولم يتم تحديد قيمة التذكرة وفي حالة تحديد سعر التذاكر وفتح رابط الحجز سنوافيكم على الفور من خلال تحديث المقال حتى تكونوا على علم بكل جديد وقت حدوثه.

موقع حجز تذاكر الهلال والفيحاء في نهائي الكأس

ساعات قليلة ويتم فتح الموقع أمام الجماهير لشراء التذاكر إلكترونياً عبر إتباع الخطوات السابق ذكرها في صدر المقال ومن الممكن أن يكون موقع نادي الهلال أيضاً متاح عليه شراء التذاكر ولكن نادي الهلال لم يعلن ذالك حتى الآن عبر حسابه الرسمي وفي حالة الإعلان سنوضح لكم الأمر ونضع لكم الرابط.